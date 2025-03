Yuki Tsunoda pode não ter um futuro na Fórmula 1, principalmente depois da Honda deixar de fornecer motores à Red Bull. Agora, o japonês tem ainda mais pressão em seus ombros com o alerta feito por Helmut Marko.

Tsunoda completará sua quinta temporada com a Racing Bulls (antiga RB e Alpha Tauri), isso porque o japonês foi 'ultrapassado' por Liam Lawson pela vaga na Red Bull ao lado de Max Verstappen.

Embora sua ascensão nas fórmulas juniores tenha sido meteórica e ele tenha sido comparado de forma bastante favorável aos seus últimos companheiros de equipe, que incluem Nyck de Vries e Daniel Ricciardo, o japonês de 24 anos agora precisa ter ostensivamente a vantagem sobre Isack Hadjar para consolidar sua posição na família Red Bull.

"Ele tem que mostrar isso por si mesmo", disse Marko ao Motorsport.com. "Ele tem um companheiro de equipe jovem e rápido ao seu lado e o futuro é dele, então ele precisa se motivar".

"Se ele estiver indo bem, então há um futuro. Se não, talvez não haja mais chance na F1 para ele".

A decisão da Red Bull de promover Lawson depois que o neozelandês foi desclassificado e superado por Tsunoda, e apesar de sua modesta experiência na F1, com 11 largadas em GPs, pode ter parecido surpreendente.

Os chefes de equipe estão cientes da pressão adicional que vem com a parceria com o tetracampeão mundial Verstappen, com a qual Pierre Gasly, Alexander Albon e Sergio Pérez tiveram dificuldades para lidar.

Nesse sentido, a percepção da falta de estabilidade mental de Tsunoda - exemplificada por suas inúmeras explosões no rádio - foi considerada uma grande fraqueza em comparação com Lawson. O último também é visto como tendo uma curva de aprendizado mais acentuada e, portanto, maior potencial.

"A decisão foi principalmente uma questão de força mental", disse Marko.

Liam Lawson, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"No México, Yuki infelizmente teve seus dois acidentes e, na época, Liam foi muito bem. Então, foi mais ou menos analisar todos os fatos para nós [e depois as razões] pelas quais escolhemos Liam".

Se Tsunoda for dispensado pela Red Bull, ele poderá encontrar abrigo na Aston Martin, que será equipada pela Honda a partir da temporada de 2026 da F1.

O presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, esclareceu que Tsunoda não é mais um piloto da Honda, mas continua sendo apoiado pela marca japonesa.

"Tsunoda tem um contrato de patrocínio conosco", disse ele. "Ele é fundamentalmente um piloto independente, mas nós o apoiamos como patrocinador."

No entanto, não há indicação de que haverá espaço na Aston Martin no próximo ano, com Fernando Alonso provavelmente interessado em estender sua carreira recorde na F1 e Lance Stroll desfrutando do apoio de seu pai Lawrence como proprietário da equipe.

Além disso, a ajuda da Honda para a continuação da carreira de Tsunoda pode ser limitada.

"Ele precisa agir por conta própria", disse Watanabe ao Motorsport.com. "Ele está agora em seu quinto ano, tem a capacidade e entende bem o mundo da F1. Não há muito mais que possamos fazer por ele".

"Os pilotos não podem confiar na Honda para sempre. Alguém com o nível de carreira de Tsunoda precisa pensar por si mesmo".

Reportagem adicional de Kenichi Tanaka & Kan Namekawa.

