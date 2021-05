Desde que chegou à Fórmula 1, em 2015, Max Verstappen tem se mantido leal ao programa da Red Bull, que o permitiu chegar à equipe principal, lutar por pódios e vitórias e, agora, a chance de disputar o título. E, para isso, o holandês conta com dois importantes mentores ao seu lado: o consultor Helmut Marko e o chefe da Red Bull Christian Horner.

Diferente de outros pilotos do programa da marca austríaca, Verstappen parece ter o melhor relacionamento com Marko, recebendo poucas críticas do dirigente, que não poupa palavras para falar sobre seus pilotos.

Em entrevista ao portal Racing News 365, Verstappen falou da relação que possui com Marko e Horner.

"Helmut é como um pai para mim, sim. Tenho uma relação muito boa com ambos [Horner] e Helmut... ele sempre diz o que pensa. Ele é direto, e eu gosto disso. Com ele, não há rodeios".

"A relação com Marko é muito boa, e com Christian também. Já passamos por muitas coisas juntos ao longo dos anos e, com isso, tudo está bem. Nos damos muito bem".

Seus dois principais conselheiros no esporte, Marko e Horner, possuem também uma trajetória como pilotos no passado. Marko teve seu auge nos anos 70, quando venceu as 24 Horas de Le Mans, uma vez no geral e uma em classe, além de uma breve sequência de participações na F1, tendo como melhor resultado um oitavo lugar no GP de Mônaco de 1972.

Já Horner se aposentou das pistas cedo, com apenas 25 anos, para se dedicar à trajetória na área de gerenciamento de equipes. Sua última experiência como piloto foi na Fórmula 3000, em 1997 e 1998, conquistando apenas um ponto entre as temporada, com um sexto lugar na etapa de Jerez em 97.

Perguntado sobre qual dos dois mentores foi melhor piloto, Verstappen respondeu: "Helmut chegou à Fórmula 1. É difícil de dizer, mas acredito que Helmut seja um piloto melhor. Acho que seria melhor perguntar a eles".

