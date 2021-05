Todos os novatos da Fórmula 1 em 2021 enfrentaram algumas adversidades em suas carreiras curtas até agora, mas Nikita Mazepin certamente tem mais a provar, após as primeiras quatro corridas da temporada. Enquanto Yuki Tsunoda bateu no muro na classificação de Ímola e Mick Schumacher bateu durante um safety car, a saída de Mazepin na primeira volta do Bahrein e o confronto de Ímola com Nicholas Latifi o colocaram sob os holofotes imediatamente.

Devido ao seu histórico privilegiado, como filho de um bilionário russo, combinado com o polêmico vídeo no Instagram após sua promoção para a F1 na Haas, ele enfrentou uma grande negatividade nas redes sociais. Não é de se admirar que o chefe Gunther Steiner comente: “Os que duvidam, vocês sempre têm mais pessoas que dizem não do que sim. Não se trata de como você desce, é como se levanta."

Mazepin sabe que precisa mudar a maioria das mentes sobre ele, e quando eu pergunto a ele sobre suas boas-vindas brutais à vida no paddock da F1 até agora, ele disse ao Motorsport.com: “Não é fácil, mas para ser honesto, não esperava que fosse.”

“Quando há apenas 20 assentos disponíveis para todos neste mundo, há uma razão por que o nível é muito alto e as demandas também. A F1 é muito especial, todos são muito bons. Portanto, sempre será difícil, independentemente de você estiver lutando, seja pela P1, P10 ou P20.

“É algo novo para mim, obviamente com a diferença entre os carros, que era muito menor na Fórmula 2 e na Fórmula 3.”

Mazepin chega à F1 com sete temporadas nos carros, incluindo duas vitórias na Fórmula 2 (quinto em pontos em 2020) e quatro vitórias na GP3 (segundo em pontos em 2018). Fale com as pessoas que trabalharam com ele nas categorias juniores e elas dirão que - por trás de sua dura "casca" russa - é muito divertido passar o tempo com ele.

E embora ele talvez não seja o piloto mais dotado de talento natural, ele trabalha duro em seu ofício e é bom em ouvir conselhos para melhorar seus tempos de volta.

Com os testes da F1 cortados para apenas três dias por equipe este ano, e 30 minutos cortados em ambas as sessões de treinos de sexta-feira, você esperava que ele usasse isso como uma desculpa. Em vez disso, ele dá de ombros: “Na F2, tivemos apenas 45 minutos de treinos livres com um composto [de pneu] e depois foi outro composto diferente para a classificação.”

“Então, meus companheiros novatos com quem me juntei à F1 vieram de um cenário mais difícil. Pelo menos você dá mais algumas voltas aqui nos treinos livres antes de ir para a classificação e correr.”

Dito isso, ele achou a transição da F2 para a F1 difícil até agora e com uma comparação direta do ritmo da Haas com um companheiro novato, Schumacher, ele está lutando para ganhar força desde o início de cada fim de semana.

“Começamos os fins de semana bem longe de onde gostaríamos de começar porque o carro é muito difícil de trabalhar”, disse ele. “Sempre chegamos ao final de um fim de semana de corrida e sentimos que estamos a uma ou duas sessões atrasados com o conhecimento que recebemos e gostaríamos de ter começado o TL1 e TL2 com o que aprendemos naquele dia. Então daríamos um passo à frente, mas você tem que se lembrar que provavelmente todo mundo se sente assim.”

“É a natureza do esporte que você sempre sabe melhor na segunda-feira como você poderia ter se saído melhor na corrida no domingo.”

Após sua saída precoce no Bahrein, Mazepin conseguiu completar todas as voltas que seu ritmo permitiu em Ímola, Portimão e Barcelona.

“Eu quero ser honesto e dizer que depois das primeiras 10-15 voltas minha corrida está resolvida e não há muito mais emoção acontecendo com o ritmo atual que temos”, admitiu. “Depois de cerca de 30 voltas, você percebe que está apenas na metade do caminho. Por ser tão novo, ainda acho divertido e [tenho] ​​diferentes sensações quando guio, então não ficou muito chato, digamos.”

“Há outras coisas para se manter envolvido na corrida, não há como perder a concentração enquanto meu engenheiro fala comigo duas ou três vezes por volta, e sempre há carros por perto e bandeiras azuis ou pedidos de um pit stop. É muito diferente da F2 porque há um gerenciamento de pneus completamente diferente acontecendo e o ritmo com que você está nas corridas é muito mais rápido.”

Após a batida no Bahrein, ele aprendeu rapidamente a lição de não correr em excesso: “Acho que a pior coisa que você pode fazer é se esforçar demais e acabar não terminando todas as voltas da corrida. Com o tempo que passei na F1, cada volta que faço é muito útil.”

“Eu aprendo sobre os pneus, me acostumo com as características do carro, o que é justo dizer que é muito difícil de manusear, mas você olha para trás a cada fim de semana e tem um monte de coisas que eu poderia ter feito melhor e prestado mais atenção e poderia ter me adaptado às condições e à pista. Mas é um desafio pelo qual todos passam.”

Há uma comparação interessante entre as duas temporadas de Mazepin na F2, primeiro com a ART em 2019 e depois com Hitech em 2020. Com a ART ele teve muitas dificuldades, sem confiança em curvas rápidas devido à sua configuração ousada - como o companheiro de equipe Nyck de Vries, que claramente lidou com a instabilidade traseira, prosperou e ganhou o título.

Quando ele se mudou para a Hitech, sua equipe de engenharia trabalhou duro para fornecer o suporte de retaguarda que ele estava pedindo. Na corrida quatro, ele alcançou seu melhor resultado da temporada anterior, na corrida cinco ele estava no pódio, na corrida sete, ele venceu.

Ele acha que o cenário de 2019 é semelhante ao que ele está enfrentando agora na F1?

“Eu diria que é copiar/colar, sendo muito honesto”, ele responde. “Para ser sincero, é algo que eu não tinha resolvido na segunda temporada [na F2], foram as pessoas que trabalhavam ao meu redor que resolveram.”

“Não tenho experiência em engenharia para ser capaz de replicar o que aconteceu, porque na F1 provavelmente existem mais 100 ferramentas que você pode usar para obter o mesmo efeito, mas, para mim, foi incrível a diferença, que cinco pessoas que estão ao seu redor podem fazer. Como piloto, eu guiava um carro diferente naquele segundo ano de F2 em 2020.”

A boa notícia é que Mazepin tem um pequeno exército de engenheiros para trabalhar na Haas e ele diz que não tem dúvidas sobre o suporte e a orientação que está recebendo até agora - mesmo que não tenha produzido os resultados que ele procura.

“Eu diria que o lado humano e a relação de trabalho já existem”, disse ele. “Não é surpresa que esses caras sejam os melhores engenheiros com quem já trabalhei, mas também estão em uma situação muito difícil porque só podem trabalhar com o que foi dado a eles. Não recebemos o pacote definitivo com downforce reduzido desde o ano passado na F1, o que torna o carro já muito difícil de trabalhar.”

“Eles são um grupo de caras muito experientes e bons, mas ainda estamos em um processo de descobrir como configurar um carro para mim que funcione porque, não vou mentir, não tenho estado muito feliz e há certas coisas que destacam nos dados que eu não entendo porque o carro está tendo um determinado desempenho, porque não vejo do outro lado da garagem. Portanto, teremos que esperar para ver.”

Embora ele não esteja totalmente feliz com seu carro agora, ele reforça o ponto de que o apoio da equipe tem sido forte - e um grande salto da F2. Ele explica como “um passo muito grande, principalmente positivo porque há muito mais pessoas que o apoiam nos momentos em que você não tem certeza da linha que deve seguir ou do perfil de direção da curva, há mais ajuda em como fazer isso, baseado teoricamente nos dados de engenharia e em seus conhecimentos, e é uma ótima ferramenta de se usar. E eu só presumo como é estar em uma equipe que tem o dobro ou o triplo do nosso”.

E isso é algo que ele já experimentou, tendo sido piloto de testes da Force India por três anos e pela Mercedes em 2019, liderando um dia de teste oficial em Barcelona.

“Eu realmente não sou capaz de colocar em palavras, mas posso dizer que a diferença é muito grande”, disse ele quando questionado para comparar uma Mercedes campeã mundial com sua Haas. “Aqueles carros que eu guiei realmente estiveram no topo da balança, você só pode imaginar como é bom e como é divertido guiar!”

“Bem como quanta confiança e consistência esses carros são capazes de lhe dar. Foi uma experiência muito agradável porque, essencialmente, esses carros são tudo sobre desempenho, mas também muito agradáveis.”

Ele fala sobre isso com certa melancolia, e é uma grande diferença para a situação que ele está enfrentando hoje. Em Schumacher, companheiro de equipe da Haas, Mazepin pelo menos tem uma comparação direta com alguém que já foi um rival, os dois tendo travado grandes batalhas roda-a-roda na F2.

“Eu e Mick nos damos muito bem”, disse ele. “E fazemos o nosso melhor para liderar a equipe na melhor direção possível com o carro, mas obviamente não é possível fazer isso muito porque o carro permanece o mesmo em termos de desenvolvimento. Geralmente não temos downforce em comparação com outros carros.

“O ambiente tem estado muito saudável na equipe até agora e estou ansioso para fazer o meu melhor para manter da mesma forma.”

Uma vantagem que Schumacher tem sobre ele é o acesso ao ecossistema de F1 da Ferrari, ocasionalmente testando um carro de especificações antigas e usando o simulador. Mazepin diz que também está procurando mais ferramentas para ajudá-lo a reduzir sua curva de aprendizado na F1.

“Obviamente, existem algumas ferramentas que não tenho disponíveis para mim neste momento, mas estou trabalhando para encontrar soluções para ter as mesmas ou mais disponíveis para mim”, disse ele. “Guiar não envolve apenas coisas na pista, você pode visualizar um monte de coisas na sua cabeça, você tem que estar em forma, eu treino duas vezes por dia, então eu treino muito e isso me mantém feliz porque sei que estou fazendo o máximo que posso. As pessoas próximas a mim percebem.”

Dito isso, ele sabe que tem meio segundo ou mais para encontrar para desafiar Mick em ritmo agora, e neste tópico, pela única vez em nossa entrevista, Mazepin fica um pouco irritado com uma rivalidade que vem aos dias de kart.

“Acordo todas as manhãs com esse único objetivo em mente”, disse ele, acrescentando mais tarde: “Mas acho que em um futuro muito próximo, será uma batalha intensa, posso garantir isso.”

Com seus objetivos firmemente estabelecidos em recuperar o atraso com seu companheiro de equipe na pista, ele aprendeu algumas lições duras com ela. Então, qual é a opinião dele agora sobre as redes sociais e como ele pode mudar a opinião sobre si mesmo?

“Você sabe, todo mundo passa por momentos bons e ruins nas redes sociais, desde que se tornou tão grande nos últimos 10 anos”, disse ele. “Mesmo aqueles que são amados agora foram odiados em algum momento. Portanto, é definitivamente algo que vem com este esporte, um tipo de plataforma que as pessoas podem usar para o bem e para o mal.”

“E eu sempre soube que as redes sociais não são um lugar aonde você vai para obter autoconfiança, mas estou apenas me concentrando no que faço. Tenho certeza de que, com os anos que passo na Fórmula 1, e com os resultados cada vez melhores, as coisas vão mudar.”

Aos 22 anos, ele tem tempo ao seu favor. Ele sente que cresceu muito com essa experiência, tanto online quanto na pista na F1?

“Com certeza não foi uma jornada tranquila, mas quando a vida é mais intensa é quando você aprende mais”, acrescentou. “Eu pessoalmente descobri em minha carreira de corrida que tive muitos anos de muito sucesso, mas, ao mesmo tempo, alguns foram desafiadores. A força que você ganha nestes tempos difíceis é muito mais robusta do que quando você está ganhando.”

“No automobilismo, muito é sobre o jogo psicológico e esses momentos me tornaram mais forte, porque sou um humano no final do dia. Não é diferente para você ou para as pessoas que estão lendo isso.”

Um aspecto sobre Mazepin que você pode não saber, que o torna único em relação a seus rivais, é que ele ainda está no sistema educacional. Ele é um aluno do quarto ano da Universidade Estadual de Moscou na faculdade de processos globais, e a educação é claramente muito importante para ele.

“É algo que nunca parei de fazer, nunca abandonei a educação como muitos outros pilotos”, disse ele. “Terminei a escola, fui para uma faculdade de inglês e agora estou na universidade em casa. Tenho muita sorte que o mundo adotou plataformas como Zoom e Microsoft Teams, o que torna mais fácil participar remotamente de qualquer lugar do mundo.”

“Acho que se você quiser algo, encontrará tempo para isso, e se não, não há desculpas se não funcionar. Estou muito motivado e até agora estou bem.”

Apesar de seu início difícil na F1, Mazepin está claramente determinado a ter sucesso. Ele aceita que está no fundo do poço agora, e a única maneira é subir.

“É exatamente assim que eu vejo as pessoas que estão perto de mim”, ele respondeu. “Só pode ficar melhor e vai ficar melhor a partir deste ponto. No final das contas, é disso que se trata a vida e os esportes - enfrentar desafios e superá-los. É por isso que as pessoas gostam de assistir.”

“Se todos estivessem se dando bem, não haveria sentido em se levantar em um domingo para assistir a corrida, não é?”

Mazepin também vê 2022 como uma grande oportunidade para sua equipe Haas, e para ele mesmo, ter mais igualdade de condições à medida que as novas regras entrarem em jogo.

Ele explicou: “Estou ansioso por isso, como uma equipe que queremos executar o máximo que pudermos neste ano, mas, ao mesmo tempo, muitos recursos da Ferrari e da Haas foram colocados em 2022.”

“Eu realmente sinto que esta equipe merece melhores resultados e merece voltar para onde estava - quarto ou quinto no campeonato de construtores - eles não vêm aqui à toa. Estou muito animado por estar no mesmo caminho que a Haas e todos que trabalham para isso.”

