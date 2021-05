A Fórmula 1 volta a correr nas ruas de Mônaco após dois anos, depois da etapa de 2020 ter sido cancelada por conta da primeira onda da pandemia. E apesar da organização do GP permitir um número limitado de espectadores nas arquibancadas, Daniel Ricciardo acredita que o final de semana parecerá "um pouco vazio" por conta das restrições da Covid-19.

Conhecida como a prova mais concorrida da F1, com a presença de grandes celebridades no paddock a cada ano, desta vez a pandemia forçou a organização a permitir apenas uma quantidade limitada de fãs apenas nas arquibancadas, cerca de 11 mil pessoas. Por isso, Ricciardo sente que a vibe no final de semana será muito diferente.

"A pista por si só é tão intensa que acho que sempre será 10. Então, as coisas dentro do carro serão o ponto alto. Mas os momentos ao redor, quando você anda pela multidão e os fãs para chegar ao pit lane, já é meio caótico antes mesmo de chegar lá".

"Então seu coração já está batendo mais forte e o circuito fará o resto por você. Então talvez tenhamos uma calma antes da tempestade".

"Estou muito animado para correr lá, mas também estou um pouco assustado com a possibilidade de não ficar animado, por causa da falta de atmosfera e toda a aura com os iates, pessoas na pista no fim do dia, bebendo e festejando".

"Acho que não ter isso, ou nesse nível, parecerá um pouco vazio. Mas, em termos de atividades com o carro, acho que estamos ok".

Lando Norris, companheiro de Ricciardo na McLaren, concorda que a atmosfera será diferente, e que o final de semana não teve ter o mesmo espetáculo de anos antes.

"Acho que é a primeira pista de rua que corremos desde a Covid. De certo modo, já nos acostumamos a não termos muitos fãs, mas quando você chega a Mônaco, você tem aquele 50 por cento de emoção que vem de tudo além da própria pista".

"Então é esperar para ver. Tenho certeza que não será tão glorioso e espetacular quanto o normal, mas é certamente uma das melhores corridas".

