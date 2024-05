Max Verstappen sofreu, mas venceu mais uma na temporada 2024 da Fórmula 1, e com o triunfo no GP da Emilia Romagna, realizado neste domingo em Ímola, o holandês volta a abrir uma vantagem larga no Mundial.

Agora o tricampeão soma 161 pontos, contra 113 do novo vice-líder, Charles Leclerc, que superou Sergio Pérez após o mexicano ter mais uma prova apagada, complicada pela eliminação precoce na classificação do sábado.

Checo tem 107 pontos, e já vê também Lando Norris em sua cola, com 101, enquanto Carlos Sainz completa o top 3 com 93.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da F1 após Ímola:

Confira a situação do Mundial de Construtores da F1 após Ímola:

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Red Bull Racing 268 44 43 10 44 54 44 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 212 27 22 44 27 31 36 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 154 12 16 27 14 27 28 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 79 16 10 - 8 18 12 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 44 3 10 12 8 7 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 20 - - 6 1 - 12 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 7 - 1 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

