F1 - Norris: "Me dói dizer, mas mais duas voltas e eu vencia"

Lando Norris, P2 no GP da Emilia Romagna deste domingo, afirmou que com mais uma ou duas voltas, teria conseguido superar Max Verstappen no circuito de Ímola. O piloto inglês largou na 2ª posição e teve o melhor desempenho com pneus duros. Porém só colocou em Verstappen nas voltas finais.

“Dói-me dizer isso, mas mais uma ou duas voltas e acho que o teria conseguido [vencer]”, disse o piloto da McLaren depois da corrida.

“Difícil, uma pena. Lutei muito até a última volta. Perdemos um pouco demais para Max no começo. Ele foi muito melhor no primeiro stint e obviamente no segundo fomos mais fortes", disse Norris. O desempenho da McLaren com pneus duros, usados na segunda parte da corrida, foi superior ao da Red Bull de Verstappen.

“Foi uma primeira metade difícil e um segundo stint muito melhor. Mais uma ou duas voltas teriam sido lindas, mas não hoje", lamentou o inglês. Nas últimas cinco voltas da prova, Norris estava a menos de 2s de Verstappen. Na última volta, o inglês conseguiu abrir a asa.

Contudo, a pequena distância da zona do DRS até a linha de chegada impediu que Norris passasse Verstappen.

