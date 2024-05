O GP da Emilia Romagna, realizado neste domingo em Ímola, dava pinta que seria apenas uma prova morna. Mas acabou entregando um final de alto nível. Max Verstappen venceu mais uma na temporada 2024 da Fórmula 1, mas não teve vida fácil.

O holandês vinha dominando a prova, mas problemas em seu carro levaram a uma queda vertiginosa de performance que abriu a porta para um ataque de Lando Norris nas voltas finais, mas sem sucesso. Charles Leclerc completou o pódio.

Confira o resultado final do GP da Emilia Romagna:

F1 AO VIVO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola | PÓDIO

