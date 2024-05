Max Verstappen disse após a vitória no GP de Emilia Romagna que teve dificuldades em manter o ritmo com os pneus duros. O holandês da Red Bull usou esse composto por 38 voltas. Na entrevista após a corrida, Verstappen relatou que as últimas 15 voltas foram problemáticas

"Eu tive que botar pé em baixo em toda a corrida, tentar abrir uma vantagem. Nos médios a gente estava forte, mas nos duros foi mais difícil de gerenciar [o desgaste]. Especialmente nas 10-15 últimas voltas, eu não tinha mais aderência, eu estava derrapando muito", explicou Verstappen.

O piloto ainda destacou que isso o impedia de manter a vantagem sobre Lando Norris e sua McLaren, que tiveram o melhor desempenho durante os treinos livres.

"Eu vi o Lando se aproximar. É, as últimas 10 voltas foram de pé embaixo. Mas é bem difícil quanto os pneus não estão funcionando e você tá pisando fundo. Eu não podia me permitir errar e por sorte não erramos", disse o holandês, que estava feliz pela vitória.

Parte dessa felicidade pela vitória vem de superar um fim de semana ruim. Max Verstappen comentou o trabalho no carro e a falta de análise de desempenho nos pneus duros.

"Mudamos muito no carro. É claro que não tivemos muita informação para a corrida, talvez seja por isso que com os pneus duros foi um pouco mais difícil para nós, mas acho que de onde começamos o fim de semana até agora podemos estar incrivelmente satisfeitos com uma pole e uma vitória, então vou aceitar isso", concluiu Max.

