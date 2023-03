Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen lamentou problema de confiabilidade que o tirou da classificação, mas minimizou preocupações, pois destacou que a temporada da Fórmula 1 de 2023 será longa. Para o GP da Arábia Saudita, o piloto espera chegar no máximo no pódio e que o companheiro de equipe vença. Mesmo com a quebra do eixo de transmissão, Verstappen disse que estava se sentindo mais confortável no carro nesse GP do que no GP do Bahrein. lamentou problema de confiabilidade que o tirou da classificação, mas minimizou preocupações, pois destacou que a temporada daserá longa. Para o, o piloto espera chegar no máximo no pódio e que o companheiro de equipe vença. Mesmo com a quebra do eixo de transmissão, Verstappen disse que estava se sentindo mais confortável no carro nesse GP do que no GP do Bahrein.

"Na curva 10, o eixo de transmissão quebrou. Isso é lamentável", explicou o piloto da Red Bull. Com essa quebra na segunda parte da classificação, Verstappen irá largar do décimo quinto lugar.

Apesar de essa ser apenas a segunda corrida, ainda mais depois de poucos dias de testes, Verstappen disse que não entender o motivo desse problema."Não entendo, porque nunca tivemos problemas com isso até agora este ano. Aconteceu e vamos analisar para entender como isso aconteceu", comentou.

Verstappen disse que, quando problemas de confiabilidade acontecem, não importa se o carro é rápido ou não e destacou que é importante assegurar que isso não ocorra novamente. "Acho que não deveria importar se os carros são rápidos ou não. Acho que você deve sempre ficar desapontado ou chateado quando as coisas dão errado. E temos que garantir que essas coisas não aconteçam novamente. Não importa se você está lutando na frente ou por último. Você quer o carro que seja confiável", defendeu.

Mesmo demonstrando preocupação com a confiabilidade, Verstappen disse que o carro está muito rápido e afirmou que está se sentindo ainda mais confortável no carro em relação ao GP do Bahrein. "O carro está muito rápido durante todo o fim de semana. Está funcionando muito bem, estou me sentindo confortável", disse.

"Mas isso não importa quando você não pode terminar a classificação. Portanto, precisamos entender o que deu errado", disse o piloto que não fez uma boa classificação, mas disse que está animado para a corrida.

Embora esteja otimista em relação ao funcionamento do carro, Verstappen acredita que a vitória está distante. "Eu acho que tentar vencer a corrida é um pouco difícil, por conta do gerenciamento dos pneus. Mas vamos tentar recuperar o máximo que pudermos". A Red Bull vem apresentando um bom gerenciamento dos pneus, algo que vem de outras temporadas, mas, Verstappen terá que forçar os pneus para ultrapassar todos os carros a frente e a temperatura ambiente vai estar na casa dos 30º no horário da corrida, algo que é determinante para o desgaste dos pneus. Por isso, o piloto acredita que é difícil vencer. Apesar de acreditar que a vitória esteja distante, Verstappen espera chegar no pódio. "Se tudo funcionar bem na primeira volta, acho que podemos avançar bastante", projetou. Mesmo que não consiga um bom resultado na corrida de amanhã, Verstappen lembrou que é uma temporada longa e que pode recuperar. "É uma temporada muito longa, então muitas coisas podem acontecer", observou.

Por fim, Verstappen destacou que é importante para a Red Bull que Pérez esteja na parte da frente do grid. "Com certeza temos uma boa chance amanhã", concluiu.

