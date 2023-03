Carregar reprodutor de áudio

Hamilton se classificou em oitavo GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, em um dia em que seu companheiro de equipe, George Russell, conquistou o quarto lugar. Os dois ganahram uma posição no grid de largada, por conta de uma punicação de Charles Leclerc.

“Claro, George fez um ótimo trabalho”, disse Hamilton quando questionado pela Autosport se o desempenho de Russell foi encorajador. “Ótimo resultado para ele e ele conseguiu colocar o carro em um lugar diferente do meu. Eu me esforcei para extrair o máximo desempenho do carro. Em alta velocidade, o carro fica um pouco instável", explicou Hamilton.

Hamilton confirmou que ele e Russell usaram configurações diferentes, com o companheiro de equipe também testando novas peças na sexta-feira.

“É um pouco diferente, sim”, disse Hamilton. “Há apenas uma coisa em particular que fiz diferente, mas talvez esteja tudo bem para amanhã. Esperemos."

Questionado sobre o quão esperançoso ele estava de que a corrida seria melhor, ele brincou: “Eu não prenderia a respiração!”

Hamilton também negou que o fim de semana de Jeddah tenha aumentado sua frustração após o início ruim no Bahrein. “Não, não realmente,” ele insistiu. “Acho que o carro está onde está. Quero dizer, George fez um ótimo trabalho, estou satisfeito por ele estar lá na segunda fila.

“O carro obviamente tem desempenho. Eu simplesmente não me sinto conectado a este carro. Não importa o que eu faça, não importa o que eu mude, não consigo ter confiança nisso. Sim, estou um pouco perdido com isso", admitiu o piloto.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Com uma configuração diferente e ânimos diferentes, George Russell afirmou estar satisfeito com o carro. "Como piloto, eu estou fazendo tudo que posso para ajudar a equipe a desenvolver o carro. Quando chegamos em uma pista e entregamos mais do que o esperado, isso é incrivelmente satisfatório", disse o piloto sobre o fim de semana na Arábia Saudita.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: