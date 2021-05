Max Verstappen, que vai largar da segunda posição no GP da Espanha de Fórmula 1, se mostrou satisfeito com o resultado obtido no Circuito de Barcelona e disse que gerenciamento dos pneus é a chave para a corrida deste domingo.

Após um TL3 em que Verstappen terminou na ponta, a categoria máxima do automobilismo voltou à pista em Barcelona para definir o grid de largada para o GP da Espanha deste domingo. E em uma sessão com rodada de Sergio Pérez, a pole ficou com Lewis Hamilton, que cravou sua 100ª pole da carreira na categoria. O principal rival do heptacampeão, Verstappen, vai sair da segunda posição.

Em entrevista à Sky após o treino classificatório, o piloto da Red Bull disse estar satisfeito com os resultados e se mostrou confiante para a corrida na Espanha.

"Foi bom. Eu estava lutando um pouco no Q1, mas acho que depois resolvemos o equilíbrio no Q2, o que foi muito bom. E então o Q3 para mim, ambas as voltas foram bem decentes, acho que apenas a segunda foi um pouco pior, tem bastante rajadas de vento aqui, então o vento muda muito, mas acho que o segundo [lugar] para nós aqui nesta pista foi muito bom hoje", explicou.

"Sabemos que eles são difíceis de derrotar aqui, mas posso ficar feliz por estar tão perto"

"É uma longa corrida, mas é claro que primeiro você tem que ter certeza de ter uma boa largada e parece que sim, o ritmo está lá, é claro que espero que possamos ter uma boa corrida também."

Verstappen disse que o gerenciamento dos pneus é a chave para a corrida deste domingo.

"Sim, com todas as curvas rápidas e superaquecimento dos pneus, o gerenciamento dos pneus é muito importante. Portanto, temos que ter certeza de que estamos no topo disso amanhã."

"Como você pode ver nossos outlaps foram tão lentos [na classificação] apenas para garantir que no último setor os pneus sobrevivam, todos estão basicamente fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas é bom, aqui é uma pista adequada, muito curvas rápidas e especialmente na classificação com pouco combustível, é incrível guiar", concluiu.

