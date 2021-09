Max Verstappen ainda não sabe se trocará seu motor no GP da Rússia de Fórmula 1 deste fim de semana e os impactos na corrida. A unidade de potência de seu carro está desgastada desde o acidente com Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha e uma mudança é inevitável segundo o chefe da Red Bull Christian Horner.

Caso a equipe austríaca opte pela mudança, o holandês receberá punição e largará do fundo do grid. Ele já tem uma penalidade de três posições por ter sido considerado o principal culpado na batida com o britânica em Monza e, por isso, a etapa de Sochi pode ser um bom momento para a troca. No entanto, esperarão até os últimos momentos para confirmar.

"Nada foi totalmente decidido ainda", disse Verstappen. "Para ser honesto, são muitos pontos de interrogação também da nossa parte, então acho que temos que esperar e ver um pouco ao longo do fim de semana o que está acontecendo e como somos competitivos também. Todos precisam, é claro, concordar com isso, mas também posso ter minha opinião."

"Há muito risco envolvido, quando você começa da frente é um pouco melhor, mas é claro que não me importo de lutar pelo pelotão se conseguir um bom resultado. Hoje em dia, acho que as equipes que estão atrás de nós são muito competitivas Algumas pistas são um pouco melhores para ultrapassar, mas quando você vê como foi em Monza, onde deveria ser mais fácil passar, super difícil até mesmo ter a chance."

Verstappen também teve uma visão diferente dos comissários sobre sua punição de três posições pelo acidente com Hamilton na Itália: "Fiquei um pouco surpreso ao saber da penalidade no grid, mas no final das contas foi o que eles decidiram e não preciso concordar com isso."

"Tenho minhas próprias visões, é claro, mas seguimos em frente e tiramos o melhor proveito, é claro que não é o ideal, mas também não é o fim do mundo", acrescentou.

F1 AO VIVO: TROCA DE FARPAS entre Verstappen e Hamilton AUMENTA, o 'MEA CULPA' de Sainz e o GP russo | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: