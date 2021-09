F1: Vettel comenta sobre projeto de longo prazo da Aston Martin

A Aston Martin tem um plano ambicioso de lutar pelo mundial de pilotos e equipes da Fórmula 1 em três a cinco anos, com a construção de seu novo centro de tecnologia e os investimentos de Lawrence Stroll detalhados por ele mesmo ao Motorsport.com. Sebastian Vettel, que forma a dupla da escuderia junto a Lance Stroll, disse confiar no projeto e acredita ser muito promissor.

O alemão renovou recentemente seu contrato com o time e permanecerá no grid na próxima temporada, e de não ter duração extensa, o tetracampeão não deu qualquer indício de que deixará a categoria em um futuro próximo.

Questionado se acredita no crescimento da Aston Martin, Vettel foi claro: "Sim, caso contrário, eu não estaria aqui. No entanto, acho que a resposta justa é que não se sabe. Acho que eles têm um horizonte de quatro ou cinco anos, é bom olhar para outras equipes e ver quanto tempo levou para elas chegarem ao topo."

"Acho que a visão e o comprometimento que a escuderia tem são impressionantes. Então pode ser em menos tempo. Eu sinto que há uma direção muito promissora e que vai acontecer. O tempo dirá."

