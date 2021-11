Após o GP do México no fim de semana, Max Verstappen veio diretamente para o Brasil. Mas antes de chegar a São Paulo, o líder do campeonato fez uma escala em Brasília, onde esteve com Nelson Piquet, pai de sua namorada, Kelly Piquet.

A conversa entre os dois foi registrada nas redes sociais e nesta quinta-feira se tornou assunto durante a coletiva de imprensa dos pilotos da F1 antes do GP de São Paulo. O holandês, porém, negou que tenha recebido conselhos do brasileiro em relação à briga contra Lewis Hamilton.

“Não falamos sobre isso porque também não preciso de conselhos”, disse Verstappen quando questionado se ‘Nelsão’ havia lhe dado dicas. “E ele sabia disso, acabamos batendo papo sobre assuntos de todo tipo. Eu sei o que fazer no carro, então não preciso falar com ninguém sobre isso.”

“Eu sou uma pessoa tranquila, de qualquer maneira. A visita foi boa para passar o tempo, e também foi pela primeira vez pessoalmente, antes, falávamos apenas no FaceTime, então era mais importante estar lá."

Piquet possui em casa uma grande coleção de carros e motos. O próprio tricampeão mundial faz questão de cuidar de cada modelo. Quando questionado sobre o que achou do que viu, Max não titubeou.

“É muito boa. E é uma garagem dessas que eu gostaria de ter no futuro também, com todos os tipos de carros. Acho que é como o sonho de um garoto", completou o líder do campeonato de 2021 da F1.

