Na noite desta quarta-feira, o britânico Lando Norris, da McLaren, compareceu ao jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, no Allianz Parque. O que poucos sabem é que partida, vencida pelo time paulista por 4 a 0, foi só a segunda vista in loco pelo piloto da Fórmula 1 na vida.

A revelação foi feita por Norris nesta quinta-feira, durante coletiva de imprensa em Interlagos, que recebe o GP de São Paulo de F1 no domingo. "Foi a segunda partida de futebol à qual eu fui. A primeira foi em Wembley", afirmou o britânico.

O competidor também elogiou a casa do Palmeiras: "É um estádio bem grande. Tinha muitos torcedores. Foi uma boa experiência". Além disso, Norris revelou que conheceu o goleiro Weverton, o meia-atacante Dudu e o técnico Abel Ferreira.

"Além de assistir ao jogo, pude conhecer o goleiro e Dudu, além do técnico. Foi bom ir para os bastidores, o que eu não havia feito antes. Ver o 'outro lado' foi bem especial. Agora definitivamente sou um fã e vou tentar comparecer em mais jogos", relatou Norris.

O primeiro jogo visto pelo piloto em um estádio foi a final da Eurocopa deste ano, entre Inglaterra e Itália. Na ocasião, a seleção nacional do competidor perdeu para a rival nos pênaltis, apesar de jogar em Londres. Além disso, Norris teve seu relógio roubado.

Em São Paulo, porém, a experiência da estrela da McLaren foi mais agradável. Dono do carro #4 na F1, Norris, que estava com uma camisa do Palmeiras, viu o clube paulista golear. "Foi 4 a 0 e eu uso o número 4, então não foi coincidência", brincou o piloto.

