Max Verstappen celebrou o bom resultado obtido pela Red Bull no GP do Azerbaijão, mas reconheceu ter contado com a "sorte" do abandono da Ferrari.

Neste domingo, Verstappen garantiu a sua 25ª vitória na Fórmula 1 no circuito de Baku. O holandês viu seu principal rival ao título de 2022, Charles Leclerc, ser forçado a abandonar após apresentar problemas no motor.

Dessa forma, Sergio Pérez, que terminou a corrida na segunda posição, assume a vice-liderança do Mundial.

George Russell, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Lando Norris e Esteban Ocon completaram o top 10.

Em entrevista após a corrida, Verstappen disse que encontrou um ritmo "incrível" no RB18 em Baku, mas reconheceu que a Red Bull contou com a "sorte" ao ver Leclerc abandonar.

"Mas acho que hoje tivemos um ritmo incrível no carro, pudemos realmente cuidar dos pneus e passar para a liderança. Mas também, é claro, talvez [tivemos] um pouco de sorte com o abandono, mas acho que, de qualquer forma, nosso carro estava muito bom hoje. Então eu poderia ter fechado essa lacuna. Então é claro que você tem uma corrida em suas mãos. Mas no geral, sim, muito, muito feliz com o equilíbrio do carro hoje."

Questionado sobre o que funcionou para o holandês no domingo, ele respondeu: "Eu não sei apenas o comportamento dos pneus junto com a aderência geral do carro. E você sabe que é disso que você precisa aqui."

"Então, no final, ter uma dobradinha como equipe também, foi um dia muito bom para nós."

Questionado sobre o quão confiante está para a corrida no Canadá, Verstappen disse "que todo fim de semana é um pouco diferente".

"Não sei. Eu acho que todo fim de semana é um pouco diferente: você realmente tem que ser preciso", disse o piloto da Red Bull.

"Você realmente tem que estar atento com pequenas coisas para o gerenciamento de corrida também. Por isso, pode oscilar em todos os fiais de semana de corrida", concluiu.

