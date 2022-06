Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc sofreu seu segundo abandono em três corridas neste domingo no GP do Azerbaijão. E o monegasco diz não entender como que a confiabilidade da Ferrari foi pelo ralo após um forte início de temporada na Fórmula 1.

O problema deste domingo vem apenas duas corridas após outra falha no motor que lhe custou uma possível vitória no GP da Espanha. Isso abriu a porta para que Max Verstappen aumentasse sua vantagem no Mundial para 34 pontos, perdendo ainda a segunda posição para Sergio Pérez após hoje.

Leclerc disse que a dor do último abandono foi difícil de aceitar, dizendo que não havia explicação lógica para o sofrimento atual da Ferrari, após vencer duas das três primeiras corridas do ano.

"Estávamos rápidos e não tivemos grandes problemas no começo da temporada", disse. "Agora, parece que é maior em comparação, quando não mudamos nada. Na verdade, tornamos o carro melhor".

"Então é difícil de entender por agora. Mas temos que analisar. Não tenho a imagem completa do que aconteceu hoje".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc pediu que a Ferrari encontre a resposta para isso, para garantir que não fique sofrendo apesar do bom ritmo do F1-75.

"Machuca. Temos que ver para que isso não se repita. Não tenho palavras para descrever. É muito desapontador".

O abandono na Espanha lhe custou componentes valiosos da unidade de potência, e há a chance de que o de Baku lhe renda uma punição.

"Não sei. Não tenho notícias sobre isso", disse sobre punições. "Obviamente, há uma grande frustração. Vim do carro direto pra cá e não falei com ninguém na equipe, então não sei o que houve de errado".

O pesadelo da Ferrari foi completado pelo abandono de Carlos Sainz, com problemas hidráulicos.

