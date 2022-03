Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse que teve dificuldades com o balanço da sua Red Bull durante a classificação para o GP do Bahrein.

Neste sábado, Charles Leclerc conquistou a pole position para a primeira corrida da temporada de 2022 da Fórmula 1. O piloto da Ferrari cravou 1min30s558 durante o Q3, superando Verstappen - que vai largar em segundo, seguido de Carlos Sainz.

Em entrevista após a sessão classificatória, Verstappen se mostrou satisfeito com os resultados apesar de não ter garantido o P1, e revelou que encontrou dificuldades com o RB18 durante o Q3.

"Acho que foi um pouco imprevisível, o Q2 parecia muito bom e o Q3 foi um pouco difícil para obter balanço, mas mesmo assim acho que foi bom. Temos um bom carro também e no final das contas isso é o mais importante e foi um bom dia... é um bom começo estar aqui", disse o holandês.

“Você quer ser perfeito na classificação, mas também quer ter certeza de que seu carro está funcionando para a corrida, porque os pontos são marcados lá."

“Foi bom ter uma boa batalha com Carlos [Sainz] e Charles no final, que fizeram um bom trabalho durante o inverno [europeu], então espero que seja uma corrida emocionante", concluiu.

