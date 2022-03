Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc foi o mais rápido do treino classificatório e larga da pole position no GP do Bahrein de Fórmula 1, acompanhado de Max Verstappen na primeira fila. É a décima vez que o monegasco crava a primeira colocação do grid e confirma a força da Ferrari mostrada desde a pré-temporada de 2022.

Na segunda fila, outra formação da escuderia junto à Red Bull: Carlos Sainz e Sergio Pérez começam de terceiro e quarto, enquanto a Mercedes conseguiu apenas um quinto lugar, com Lewis Hamilton e o nono de George Russell.

As surpresas do grid ficam por conta de Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, que colocaram Alfa Romeo e Haas no top 10. O finlandês começa da sexta posição e o dinamarquês da sétima. Fernando Alonso, da Alpine, e Pierre Gasly, da AlphaTauri, completam os integrantes do Q3.

Quarta colocada nos construtores de 2021, a McLaren não teve um bom início de ano e caiu logo no Q1 com Daniel Ricciardo, enquanto Lando Norris não passou do Q2. A Aston Martin também começou mal e teve seus dois pilotos - Lance Stroll e Nico Hulkenberg (que substitui Sebastian Vettel, infectado com Covid-19) - eliminados na primeira parte do treino.

Confira o grid de largada completo:

