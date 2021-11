Max Verstappen lamentou ter "perdido" sua volta final na classificação da Fórmula 1 no México, depois de se classificar em terceiro lugar.

Valtteri Bottas surpreendeu durante o Q3 e conquistou a pole position para o GP do México, seguido de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que ficou a 0s145 do finlandês. Verstappen conseguiu apenas o terceiro melhor tempo.

Em entrevista após a classificação, o holandês da Red Bull disse que o equilíbrio do RB16B caiu durante a sessão classificatória e lamentou o fato de ter sua última tentativa de volta rápida "destruída".

"Sim, parece que durante a classificação o equilíbrio diminuiu um pouco, mas, na verdade, na última volta, eu estava pronto para uma boa volta, mas não sei o que aconteceu na minha frente. Havia dois caras saindo, então achei que ia haver uma bandeira amarela, então eu recuei e a volta foi obviamente destruída", lamentou Verstappen.

"Mesmo assim, e não tendo um grande equilíbrio. Acho que poderíamos ter ido para a volta da pole. Claro que o terceiro não é incrível, mas acho que ainda é melhor do que começar em segundo."

Questionado se poderia "lutar" contra a Mercedes neste domingo, Verstappen disse: "Sim, absolutamente."

"É que a classificação não correu bem, mas não vamos usar estes pneus amanhã, por isso ainda temos muito por que lutar", concluiu.

