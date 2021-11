Lewis Hamilton se sentiu "tão chocado quanto todos" com a dobradinha da Mercedes na primeira fila do GP do México de Fórmula 1 neste sábado.

A Mercedes entrou no fim de semana no Autódromo Hermanos Rodriguez esperando seguir atrás da Red Bull, com os altos requisitos de força aerodinâmica da pista jogando com os pontos fortes do RB16B.

Mas, Valtteri Bottas conquistou a pole position à frente do companheiro de equipe Hamilton, que começará a corrida de domingo uma posição à frente do rival Max Verstappen.

Hamilton terminou com mais de dois décimos de segundo à frente de Verstappen, enquanto Bottas teve uma margem de 0s350 sobre a Red Bull.

Questionado sobre o que mudou para resultar em uma diferença tão grande para a Red Bull, Hamilton respondeu: “Eu realmente não tenho ideia.”

“Eles estavam seis décimos à frente em algum momento, e depois quatro décimos à frente.”

“Mas aconteça o que acontecer, quando chegamos na classificação, de repente, tínhamos um ritmo melhor.”

“Estou tão chocado quanto todos.”

O resultado serve como um impulso para as esperanças de Hamilton no campeonato, depois de perder terreno para Verstappen na última corrida em Austin, caindo para 12 pontos atrás do piloto da Red Bull.

Hamilton disse na quinta-feira que espera que a Red Bull seja "rápida" no México, mas agora vai tentar capitalizar sua vantagem na qualificação sobre Verstappen.

Hamilton estava cheio de elogios ao companheiro de equipe da Mercedes, Bottas, saudando um "trabalho incrível" do finlandês ao conquistar sua terceira pole position da temporada.

“Estou muito orgulhoso de Valtteri, acho que ele tem guiado muito bem nas últimas corridas”, disse Hamilton.

“É muito bom para a equipe. Eles têm trabalhado muito.”

“Não achávamos que tínhamos ritmo neste fim de semana. Portanto, ter a primeira fila é muito especial e, obviamente, nos dá uma boa luta com os outros amanhã.”

Hamilton acrescentou que embora "adorasse" estar na posição de Bottas na pole, ele reconheceu que seu companheiro de equipe "fez um trabalho melhor hoje".

