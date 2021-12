Max Verstappen e Lewis Hamilton foram convocado pelos comissários da Fórmula 1 a comparecer em reunião para explicar a redução de velocidade do holandês que resultou em uma colisão com o britânico no GP da Arábia Saudita. Instruído a devolver a posição após disputa na Curva 1, o piloto da Red Bull diminuiu no setor 3 para que o rival passasse, mas este encheu sua traseira.

Segundo a Mercedes, eles não foram informados de que isso seria feito, e a direção de prova respondeu falando que haviam avisado.

A convocação de ambos está marcada para às 17h40 no horário de Brasília e 23h40 na Arábia Saudita. Manteremos esta notícia atualizada com o desfecho da reunião. O documento está disponível no site da FIA.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN e HAMILTON travam GUERRA na Arábia Saudita e chegam EMPATADOS para decisão | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: