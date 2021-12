F1: Hamilton disse que Verstappen foi "além do limite" em Jeddah

Lewis Hamilton acredita que o rival pelo título de Fórmula 1, Max Verstappen, estava "além do limite" durante a batalha repleta de incidentes pela vitória em Jeddah, admitindo que foi "difícil" manter a calma. O heptacampeão venceu o GP da Arábia Saudita após uma luta tensa com o rival da Red Bull, deixando-os empatados em pontos antes do final da temporada em Abu Dhabi.

O holandês fechou Hamilton em duas ocasiões ao lutar por uma posição na Curva 1, o que levou a FIA a ordenar que ele devolvesse a posição por duas vezes. Em uma delas, quando ele desacelerou antes da curva final, o britânico bateu nas costas dele, deixando o carro da Mercedes com a asa dianteira danificada.

Verstappen recebeu uma penalidade de cinco segundos por um dos incidentes, pois foi considerado que ele saiu da pista e ganhou uma vantagem. Ele acabou cedendo a liderança para Hamilton e terminaria 11 segundos atrás em segundo lugar.

"Para mim, realmente tenho que tentar manter a calma, o que foi muito difícil de fazer", disse Lewis após a corrida. "Eu corri contra muitos pilotos na minha vida. Em 28 anos, encontrei muitos personagens diferentes. E há alguns no topo que estão acima do limite. As regras meio que não se aplicam ou não pensam nelas."

"Hoje eu estava apenas tentando responder na pista, mantendo meu carro entre as linhas brancas e fazer da maneira certa."

Questionado se Verstappen era um daqueles que ultrapassou o limite, Hamilton respondeu: "Sim, com certeza".

"Eu evitei colisões em muitas ocasiões com ele. Nem sempre me importo em ser o cara que faz isso. Porque você vive para lutar outro dia, o que eu obviamente fiz. "

Verstappen e Hamilton fizeram contato várias vezes nesta temporada, incluindo Monza e Silverstone.

Hamilton disse logo após a corrida no parque fechado que não entendeu a súbita desaceleração do holandês ao tentar devolver o lugar.

"Não recebi a informação, então não entendi realmente o que estava acontecendo", comentou. "De repente, ele começou a recuar, e então meio que se mexeu um pouco. Eu pensava: 'ele está tentando jogar algum tipo de tática maluca?' Não sabia."

"De repente, a mensagem começou a chegar, assim que ele começou a frear, ele pisou com tanta força que eu quase fui completamente para trás dele e tirei nós dois."

"Para ele, não importa se nós dois não terminarmos. Para mim, ambos precisamos, mas será interessante ver o que acontece."

Enquanto os pilotos estão empatados em pontos a caminho de Abu Dhabi, Verstappen tem uma vitória à frente de Hamilton nos critérios de desempate.

Antecipando a corrida final, o heptacampeão disse: "Pessoalmente, estou tranquilo. Eu me sinto como se estivesse em um ringue de boxe e estou pronto para ir".

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN e HAMILTON travam GUERRA na Arábia Saudita e chegam EMPATADOS para decisão | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: