A Mercedes segue fazendo mistério sobre a identidade do piloto que correrá ao lado de Lewis Hamilton na temporada 2022 da Fórmula 1. E com a disputa ainda aberta entre George Russell e Valtteri Bottas, dois nomes da nova geração defendem que o britânico merece ocupar uma vaga em uma equipe de ponta.

Segundo Toto Wolff, a Mercedes não divulgará sua decisão pelo menos até setembro, dando a Bottas mais algumas semanas para provar porque merece seguir com a equipe alemã por um sexto ano. Já Russell se encontra no último ano de contrato com a Williams, e vem deixando claro que quer a oportunidade na Mercedes.

Dividindo a coletiva pré-GP da Bélgica nesta quinta-feira (26), Max Verstappen e Charles Leclerc foram questionados se o piloto da Williams merece uma chance de uma das equipes de ponta da F1, e ambos destacaram as qualidades do britânico.

"Bem, acho que seria ótimo se George ficasse com a vaga, porque ele merece", disse Leclerc. "É sempre difícil julgar na Fórmula 1 porque os carros são muito diferentes e, obviamente, com George na Williams, é sempre difícil analisar o quão bom é o seu trabalho".

"Mas ele é consistente lá, vem mostrando boas coisas e, no passado, eu corri contra ele, sei o quão forte é. Então ele definitivamente merece a vaga e acho que será ótimo ter um piloto tão talentoso nesta vaga".

Verstappen ecoou os comentários de Leclerc mas relembrou que, no final das contas, a decisão pertence à Mercedes.

"Certamente George é muito rápido e não pode ficar onde está para sempre. Ele merece mais. Mas, no fim do dia, é a Mercedes quem tomará está decisão".

"Eu coloco entre os melhores pilotos e ele é ainda é muito jovem, então é natural que os pilotos mais jovens acabem subindo em algum momento, especialmente os bons".

TOP 5: PILOTOS e EQUIPES da F1 que ficaram DEVENDO na primeira metade da TEMPORADA 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #126 – TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: