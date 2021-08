Mick Schumacher diz que participar do GP da Bélgica neste fim de semana será um momento emocionante para ele, no aniversário de 30 anos da estreia de seu pai na Fórmula 1, que também aconteceu em Spa-Francorchamps.

O novato da Haas correrá em Spa pela primeira vez como piloto de F1, assim como seu pai em 1991, em uma passagem única pela Jordan, marcando o início de uma das carreiras de maior sucesso no esporte.

Em uma entrevista exclusiva com o Motorsport.com, Mick deu sua visão sobre a discussões e comparações feitas entre a era da F1 onde seu pai estreou, iniciando uma jornada de 306 GPs disputados, 91 vitórias e sete títulos mundiais, e a era atual, além dos sentimentos para a corrida deste fim de semana.

"Bem, a comparação é algo muito difícil de falar agora, comparar 1991 e agora", disse. "Porque naquela época haviam muitos problemas de confiabilidade e, obviamente, alguns dos desenvolvimentos feitos pelas equipes eram diferentes do que temos agora".

"Agora, as coisas são obviamente mais restritas. É um tipo de mentalidade diferente".

"Mas se você olhar o quão rápido esses carros são hoje, as diferenças não são tão grandes quanto eram no passado. Então, sim, é uma pergunta muito difícil de responder. Mas é divertido que fazem exatamente 30 anos. Em Spa, será um grande momento, emocionante".

Quando questionado sobre a frequência que é perguntado sobre o 30º aniversário da estreia de seu pai coincidindo com seu começo na categoria, Schumacher respondeu: "Pouco!".

"Na verdade, quando eu assinei com a Haas, eu já sabia que completariam 30 anos [em 2021]. E é meio doido pensar que estou começando com a mesma idade que ele tinha [22]. Obviamente, são tempos diferentes. São tempos diferentes no mundo, mas ainda há muita nostalgia e fico muito feliz com isso".

No momento, Schumacher ocupa a 19ª posição no Mundial de Pilotos, a frente apenas de seu companheiro de Haas, Nikita Mazepin, tendo como melhor resultado a 12ª posição no GP da Hungria.

