O perfil da Fórmula 1 no Instagram divulgou recentemente um comparativo do desempenho de pilotos e equipes em 2020 e 2021, onde destacou a diferença de pontuação de cada um com o mesmo número de corridas. Foram listadas todas as equipes e o top 10 do campeonato atual. Max Verstappen é o que mais ganhou e Lewis Hamilton o que mais perdeu.

A última temporada só teve 17 GPs em virtude das mudanças no calendário pela pandemia de Covid-19, mesma quantidade de provas do momento atual. Por isso, a comparação não será mais 'válida' a partir do GP do México.

O piloto com maior vantagem em relação a 2020 é Verstappen, com 73,5 pontos a mais do que seu desempenho no último ano, enquanto Hamilton tem o pior resultado: 71,5 a menos.

Lando Norris também se destacou: o britânico da McLaren anota 52 tentos a mais, mas seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo marca 14 a menos do que em sua época de Renault.

Dentre os construtores, Red Bull e Ferrari 'decolaram' em 2021. A equipe austríaca tem 118,5 pontos a mais do que na temporada anterior e a escuderia de Maranello 119,5.

Mercedes e Aston Martin pioraram se comparadas a 2020. A heptacampeã da era híbrida aparece com 112,5 pontos a menos do que na 17ª corrida do último campeonato, enquanto a antiga Racing Point tinha 113 tentos a mais do que em 2021.

Confira a tabela na íntegra (clique na seta à direita da imagem para ver os construtores)

