Lewis Hamilton não participou do GP do Sakhir de Fórmula 1 de 2020 por ter contraído Covid-19 na época e foi substituído por George Russell, seu futuro companheiro de equipe em 2022. No entanto, outro parceiro de boxes do heptacampeão poderia ter entrado em seu lugar: Nico Rosberg, se não fossem as limitações físicas.

O alemão disse em um bate papo com Jenson Button em seu canal no YouTube sobre a possibilidade de ter guiado o Mercedes W11 no 'oval' do Bahrein. Segundo ele, consideraria a ideia, mas não conseguiria correr uma prova completa. Apesar disso, não descarta participar de um dia de testes como um breve retorno à categoria.

"Definitivamente teria considerado pegar o telefone [sobre conversar para substituir Hamilton], mas fisicamente não seria capaz, de jeito nenhum." comentou Rosberg. "Eu não conseguiria pilotar por mais de duas voltas com aquele carro, meus braços e dedos iriam solidificar como pedra."

"Sem mencionar que meu pescoço 'cairia' na frenagem, eu não conseguia manter minha cabeça rígida! As forças G e outras coisas, o desafio e o desenvolvimento que você precisa em todos os seus músculos, nos braços, etc.", acrescentou, listando as limitações que teria.

Ele deixou em aberto a ideia de voltar a fazer parte de um final de semana da F1, mas rejeitou qualquer chance de participar de um campeonato completo cinco anos após sua aposentadoria.

"Se você me dissesse: 'você pode testar o carro de Valtteri [Bottas] amanhã em um dia de teste', eu diria: 'uau, isso é ótimo!' Adoraria fazer", disse o campeão mundial de 2016. "Agora, se você falar que tenho a oportunidade de voltar por uma temporada, não. Estou muito conectado com minha segunda vida e tudo está definido."

Atualmente, Nico é comentarista da Sky Sports F1, dono de uma equipe na Extreme E, categoria de carros elétricos de rally, e fundador da Rosberg Racing Academy, programa de jovens talentos do kart.

