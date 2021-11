F1 recupera cerca de R$ 400 milhões de receita em relação a 2020

A Fórmula 1 continua a se recuperar do golpe financeiro sofrido durante a pandemia de Covid-19. Os resultados do terceiro trimestre de 2021 mostram que a categoria ganhou 12% a mais de receita do que no mesmo período do ano passado, com um aumento de US$ 597 milhões (cerca de R$ 3,34 bilhões) para US$ 668 mi (R$ 3,74 bi) , enquanto uma perda de US$ 104 mi (R$ 582 mi) foi transformada em um lucro de US$ 80 mi (R$ 448 mi).

Os números estão positivos, apesar de dez corridas realizadas de julho a setembro de 2020, devido ao calendário comprimido, contra apenas sete em 2021. Normalmente, menos provas significa menos dinheiro, mas os resultados refletem o fato de que, sem espectadores, muitos eventos da última temporada tiveram acordos especiais e não pagaram as taxas normais. Na atual, a maioria foi permitida para ocorrer com ou próximo da capacidade total.

Receitas como as de acordos de transmissão são alocadas por trimestre, dependendo de quantas corridas são realizadas, de modo que na verdade diminuiu em 2021 - indicando quanto extra foi ganho com as taxas de promoção de um GP para criar a maior quantia total. A volta do Paddock Club também contribuiu para o aumento.

A F1 observou que sua receita primária "aumentou no terceiro trimestre, principalmente devido ao crescimento de promoção de corrida em comparação com o ano anterior, onde as limitações na participação dos fãs levaram a mudanças únicas nos termos contratuais das provas realizadas."

"Os direitos de mídia e a receita de patrocínio diminuíram durante o terceiro trimestre devido ao impacto do menor reconhecimento proporcional da receita baseada na temporada (7/22 etapas ocorreram no terceiro trimestre de 2021 em comparação com 10/17 no mesmo período em 2020), parcialmente compensado pelo crescimento na receita de assinatura da F1 TV e de novos patrocinadores. "

O CEO da F1, Stefano Domenicali, continua otimista com as perspectivas da categoria, com um calendário de 22 corridas para 2021 agora confirmado após dúvidas no início da temporada.

“A Fórmula 1 está disparando em todos os cilindros e produzindo resultados na pista, para nossos fãs, parceiros e investidores”, disse ele. "Já sabemos que a atual temporada será para sempre, com uma batalha acirrada no grid, entre pilotos e equipes."

"Vimos os resultados com os torcedores na pista e engajamento em todas as plataformas. Esperamos as próximas corridas no México e no Brasil antes de concluir a temporada com três etapas no Oriente Médio que irão completar um calendário recorde de 22 corridas, e já estamos focados em estabelecer uma nova marca em 2022 com 23."

