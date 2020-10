F1: Verstappen e Pérez trocam farpas após batida em Portugal

Max Verstappen e Sergio Pérez se tocaram no início do GP de Portugal de Fórmula 1, realizado neste domingo (25). Com o incidente, o piloto mexicano teve que fazer uma corrida de recuperação. Enquanto Pérez precisou ultrapassar grande parte do grid para terminar em sétimo, Verstappen se manteve na briga pelas primeiras colocações após o toque e terminou na terceira posição e conquistou seu 40º pódio na carreira.

Após a corrida, ambos jogaram a culpa um para o outro ao falar sobre a batida. O piloto da Red Bull disse que tentou evitar o contato, já que estava com pouca aderência na pista, mas que o mexicano da Racing Point não lhe deu espaço suficiente.

“Tinha pouquíssima aderência. Tentei ficar fora de problemas e, claro, toquei com Sérgio. Ele não me deu muito espaço e tirou a si próprio”, disse Verstappen. “Depois disso, estava garoando e eu queria apenas me segurar na pista. Quando as coisas se estabilizaram, ultrapassei as McLarens, que tinham muita aderência na primeira volta, não sei como”, completou o holandês.

A largada do GP foi movimentada e muitas equipes tiveram dificuldades para aquecer seus pneus. Pérez saiu quinta colocação e disse que buscou se aproveitar dessa condição, mas a batida atrapalhou seus planos.

“Foi uma primeira volta bem caótica. Dava para ver a Mercedes com dificuldades para aquecer os pneus e eu vi a oportunidade”, disse Pérez. “Dei espaço o bastante para Max, tocamos perto do fim da volta”, completou.

O piloto mexicano, agora sexto colocado no campeonato, também foi um dos destaques do dia pela corrida de recuperação e por uma disputa emocionante de posição com Esteban Ocon, da Renault, nas voltas 34 e 35.

“A briga com Esteban foi boa. Naquele momento, estávamos num sólido quinto lugar, mas faltavam informações sobre os pneus macios. O dianteiro esquerdo se desgastou demais”, disse Pérez.

