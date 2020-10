Vettel: "O outro carro é muito mais rápido, não sou idiota"

Sebastian Vettel passa por um ano diferente. Acostumado a andar entre os primeiros, o tetracampeão mundial não consegue ter bons desempenhos com sua Ferrari e está consideravelmente atrás de Charles Leclerc no campeonato, são 18 pontos do alemão contra 75 do monegasco. Mesmo que não seja o melhor ano da escuderia de Maranello, Leclerc conquistou dois pódios e chegou em quarto no GP de Portugal deste domingo (25). Vettel ficou na décima colocação e questionou a própria equipe sobre um suposto favorecimento ao companheiro.

"Não estou feliz por marcar um ponto. Não estou aqui para marcar apenas um ponto", disse ele à RTL alemã. “O carro estava muito difícil de dirigir durante a corrida. Perdi aderência repentinamente. Foi muito difícil ganhar confiança. Fiz voltas boas e ruins, nem um pouco constantes. Falta de consistência. Não sei se devo falar mais, mas é melhor não. Já tentei de tudo. "

O piloto só conseguiu entrar na zona de pontuação ao ultrapassar Kimi Raikkonen nas últimas voltas da corrida. Foi apenas a sexta corrida em 12 disputadas que Vettel pontuou, nenhuma delas dentre os cinco primeiros.

Quando questionado se é possível recuperar a confiança no carro de 2020 neste momento, ele respondeu: "Tento conseguir o que é possível. Tenho sentimentos confusos, por um lado, estou satisfeito porque tive a sensação de ter feito uma boa corrida. Tive um mau começo e quase perdi o carro duas ou três vezes. Depois disso, fiz uma boa corrida."

"No entanto, é óbvio que o outro carro é muito mais rápido nos trechos onde perco tempo, é possível ver na telemetria, eu não sou idiota. Em algum momento, o piloto tem sorte e acerta, eu não. E se consigo, é com grande dificuldade. Para o outro, é tudo mais fácil", completou.

"Tenho que apenas olhar para mim mesmo, mas é claro que dói. Especialmente porque minhas expectativas são maiores do que as dos outros. Eu realmente não me importo com o murmurinho que é criado, mas para mim é difícil processar dentro do carro, porque sou muito ambicioso e estou com muita vontade de conseguir mais”, concluiu.

