Norris sobre Stroll: "Parece que não aprende nada com os erros"

Lando Norris ficou frustrado com a corrida do GP de Portugal, realizada neste domingo (25). O britânico da McLaren largou em oitavo, chegou a ocupar a quarta colocação nas primeiras voltas, mas viu tudo se perder quando Lance Stroll tocou seu carro ao tentar ultrapassar por fora na curva 1. A batida fez com que Norris tivesse que entrar nos boxes para o reparo, o que o jogou para o fundo do pelotão e fez o piloto chegar em 13º.

O britânico deixou claro no rádio o quão nervoso ficou com o incidente e disse, após a corrida, que o canadense parece não aprender nada com os erros que comete.

“Não sei o que ele estava fazendo de verdade, ele foi para a esquerda, o que me surpreendeu bastante quando ele poderia facilmente ter passado por dentro. Eu estava no meio do traçado e ele simplesmente vira contra meu carro. Ele obviamente não aprendeu com a sexta-feira, mas ele não parece aprender com nada do que faz.”

O fato citado por Norris é o incidente entre Stroll e Verstappen no TL2, na mesma curva. Os dois se tocaram após ambos iniciarem volta rápida. Max veio por dentro e o canadense por fora. No dia, o holandês disse que Stroll “estava cego” e que deveria tê-lo deixado passar.

Norris disse que apenas “tentou sobreviver” na corrida após o incidente devido aos danos sofridos, e que ele sentiu que era possível conquistar bons pontos se não fosse pelo toque.

“Estive sozinho durante grande parte da corrida,” disse Norris. “Estávamos lutando muito com o vento no início e depois tive uma quebra que me obrigou a entrar nos boxes novamente na segunda parada. “

“Depois, nos momentos finais, fomos rápidos e com bom ritmo, mas estávamos muito atrás de onde deveríamos estar. É uma pena, poderíamos ter marcado alguns pontos hoje, mas simplesmente não era para ser.”

