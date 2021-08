A pole é de Max Verstappen, mas o dia da Fórmula 1 na Bélgica é de George Russell. O britânico brilhou em meio à chuva de Spa, colocando a Williams não apenas no Q3 como também em uma impressionante primeira fila, ficando atrás apenas do holandês.

Após a batida de Norris, o Q3 foi retomado depois de 40 minutos de interrupção, com cerca de nove ainda restantes no cronômetro. Lewis Hamilton foi o primeiro a marcar uma volta rápida e parecia a caminho de mais uma pole, mas foi surpreendido por um voador Russell, que baixou seu tempo em mais de 1s5.

O que parecia uma história impossível, uma pole para a Williams, foi interrompida apenas por Verstappen, que superou Russell por três décimos, garantindo a primeira posição. Mesmo assim, a combinação da "corrida em casa" do piloto da Red Bull (nascido na Bélgica) junto com a performance brilhante do britânico levaram as arquibancadas de Spa-Francorchamps abaixo.

Após a corrida, um surpreso Russell buscava encontrar as palavras para definir sua performance.

"Não sei o que dizer para ser honesto. Eu achei que havíamos feito um bom trabalho apenas de passar do Q1 após tudo que aconteceu ontem, e agora estamos aqui, na primeira fila. O pessoal fez um trabalho maravilhoso hoje. Estávamos na pista sempre no momento correto".

"O carro estava ótimo, eu tinha muita confiança nele, então bora para amanhã".

Pedido para explicar a volta voadora no Q3, Russell atribuiu ao momento correto e ao motor.

"Acho que estava em uma posição ideal, de não ter nada a perder. Estávamos no Q3, algo que não é ideal para nós, e tínhamos que dar o nosso melhor".

"Salvamos o modo de potência máxima do motor para a última volta e pensamos 'sabe de uma coisa, vamos pra cima', e agora estou muito feliz. Mas, obviamente, amanhã é que importa e preciso buscar alguns pontos".

Questionado ainda se buscará a liderança na largada se tiver uma chance, Russell disse: "Esse é o plano. Se a oportunidade surgir, vamos pra cima".

F1 AO VIVO: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

