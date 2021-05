Enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen protagonizavam uma intensa luta pela vitória do GP da Espanha de Fórmula 1, Valtteri Bottas teve uma corrida mais apagada, passando a primeira metade preso atrás de Charles Leclerc, sem conseguir buscar os ponteiros e terminando novamente na terceira posição.

Bottas largou mal em Barcelona e perdeu a terceira posição para o monegasco já na largada, e ficou preso atrás dele por boas voltas, enquanto Verstappen e Hamilton se afastavam na ponta. Após recuperar a terceira posição, o finlandês teve uma corrida mais solitária, só enfrentando Leclerc novamente no final após fazer uma segunda parada em busca do ponto extra da volta mais rápida.

Nas entrevistas após a corrida, Bottas fez uma análise do seu dia na Espanha.

"Acho que o que acabou complicando mais foi ter perdido a posição para Charles na primeira volta, na terceira curva. Na verdade eu nem vi ele. Acho que ele escolheu uma trajetória melhor na curva três e me pegou".

"Acabei ficando preso atrás dele por um tempo e isso comprometeu minha corrida. Se não fosse por isso, tinha um ritmo bem similar. Foi uma pena, mas pelo menos chegamos ao pódio".

Button perguntou ainda o que Bottas pode fazer mais adiante para se colocar na luta.

"Acho que são apenas pequenos detalhes. Hoje foi a primeira volta, na terceira curva, onde perdi a posição. E, como a equipe, marcamos bons pontos, mas que não foram perfeitos".

