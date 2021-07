Um novo final de semana, mas na mesma pista. Nesta sexta, a Fórmula 1 abriu as atividades para o GP da Áustria, segunda prova no Red Bull Ring. E no primeiro treino livre, Max Verstappen voltou a mostrar sua força, liderando a sessão, enquanto Lewis Hamilton foi o sétimo.

Com apenas uma mudança nos jogos de pneus disponíveis, passando a usar a gama mais macia da Pirelli, a expectativa é de mais uma semana de domínio da Red Bull. Mas a Mercedes, que deve introduzir um pacote de atualização nas próximas corridas, deu o seu melhor para reduzir a diferença, com Lewis Hamilton inclusive fazendo trabalho no simulador da equipe ao longo da semana, algo que não gosta de fazer.

Mesmo com a F1 usando a mesma pista da semana passada, o TL1 teve um início movimentado, com todos os pilotos indo à pista já nos cinco primeiros minutos. Vale lembrar que tivemos três participações especiais nesta sessão: Guanyu Zhou andando no lugar de Fernando Alonso na Alpine, Callum Illott na Alfa Romeo, substituindo Antonio Giovinazzi e Roy Nissany na Williams com o carro de George Russell.

Além das participações dos pilotos de teste, a sexta-feira no Red Bull Ring também é marcada por outro evento importante: todos têm a chance de usar, no TL1 ou no TL2, os novos compostos da Pirelli, que visam uma confiabilidade maior e que devem ser introduzidos no GP da Grã-Bretanha.

Apesar de ser uma pista conhecida, os limites e os incidentes estiveram presentes desde o começo, com diversas voltas deletadas e escapadas de Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

Após os 15 primeiros minutos de sessão, todos os pilotos já haviam feito pelo menos uma volta rápida, mas os limites de pista mudava a ordem do grid. Verstappen comandava um domínio inicial da Honda. Com os pneus de teste da Pirelli, o holandês tinha 01min05s558, 0s473 a frente de Pérez, com Gasly e Tsunoda na sequência, enquanto Raikkonen era o quinto. Já Bottas e Hamilton eram 18º e 20º, respectivamente.

Na metade do TL1, quem havia saído com os pneus de teste agora já colocava os jogos do fim de semana. Neste momento, Verstappen liderava com 01min05s143, 0s331 a frente de Tsunoda, com Raikkonen, Gasly e Hamilton completando o top 5.

Logo na sequência, Stroll teve mais um problema no TL1, perdendo o controle do carro e rodando no meio da última curva. Para a sorte do canadense, ele não chegou a bater sua Aston Martin.

A 15 minutos do fim, apenas Verstappen se encontrava na pista, enquanto os demais pilotos se preparavam para a última saída da sessão. O holandês da Red Bull mantinha a liderança com 01min05s143, mas agora com a dupla da Ferrari na sequência, com Leclerc em segundo e Sainz em terceiro. Tsunoda e Bottas fechavam o top 5 enquanto Pérez era o sétimo e Hamilton o nono.

No final, poucos pilotos conseguiram melhorar seus tempos, apesar da grande maioria sair com os compostos macios na última saída. Com isso, Max Verstappen retoma de onde parou no último domingo, garantindo a liderança do primeiro treino livre para o GP da Áustria com o mesmo 01min05s143.

Em segundo, a 0s266, ficou Charles Leclerc, que fez seu tempo com os pneus de teste da Pirelli. Logo atrás, seu companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, a 0s288. Valtteri Bottas foi o quarto e Yuki Tsunoda o quinto, sendo que o japonês da AlphaTauri obteve seu melhor tempo de pneus médios.

Completaram o top 10: Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Pierre Gasly e Lando Norris.

O grid da Fórmula 1 volta ao Red Bull Ring ainda nesta sexta, para o segundo treino livre para o GP da Áustria. A sessão começa às 10h, horário de Brasília, com transmissão pelo Bandsports. E já deixe anotado aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades.

