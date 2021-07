Na próxima etapa, a Fórmula 1 realizará a primeira corrida classificatória de sua história, durante o fim de semana do GP da Grã-Bretanha. E enquanto Monza já está garantido como o palco do segundo de três testes, a incerteza sobre a realização da etapa de São Paulo faz com que a sede do último evento segue em aberto.

Segundo as normas aprovadas mais cedo neste ano pela FIA, enquanto os dois primeiros testes do novo formato são realizados em solo europeu, o terceiro precisa obrigatoriamente acontecer em outro continente.

O GP de São Paulo foi colocado desde o início como esse palco, mas nunca chegou a ser oficializado. Com a prova de Interlagos ainda com a possibilidade de ser cancelada, apesar da venda de ingressos já ter sido iniciada e do aceno positivo do CEO Stefano Domenicali, a F1 prefere esperar uma definição maior do calendário.

Uma questão que coloca o GP ainda sob ameaça é o fato do Brasil ainda fazer parte da lista vermelha do Reino Unido, o que obrigaria a maior parte do paddock a cumprir uma quarentena de 14 dias após retornar do país.

Uma possibilidade para receber o evento caso o GP não aconteça é uma segunda corrida em Austin, caso o Circuito das Américas aceite receber uma rodada dupla em caso de cancelamento.

A F1 não quer escolher um fim de semana tão próximo ao fim do campeonato, devido à preocupação de que o sistema de pontuação de três pontos para o vencedor da corrida do sábado, dois para o segundo colocado e um para o terceiro possa definir o campeão fora do domingo.

"Em termos do terceiro local, como todos sabemos que temos que ser muito ágeis neste ano, com o impacto da Covid", disse Brawn ao Motorsport.com. "Portanto, particularmente por ser uma prova fora da Europa e que está há alguns meses de distância, decidimos segurar até termos uma imagem mais clara";

"Uma coisa que diria é que não quero que aconteça no fim da temporada. Não queremos um campeonato decidido no sábado. Então queremos evitar isso. Mas, honestamente, no fim da temporada europeia, evitando aquelas duas corridas, acho que há uma oportunidade".

"Mas gostaríamos de anunciar a terceira corrida e manter essa data, e sabemos que temos tudo no lugar para isso. Então anunciaremos no momento ideal. Queremos ver como que as coisas evoluem no próximo mês antes disso".

Brawn negou que o Brasil segue como o palco provisório, devido à possibilidade de cancelamento.

"Para ser honesto, não temos um Plano A ainda. Então acho que é um pouco prematuro assumir qual corrida pode ser. Então acho que estamos completamente abertos em relação à terceira corrida no momento, estamos analisando todas as opções".

"Mas, como eu diria, precisamos deixar que a situação com a Covid evolua antes de tomarmos uma decisão".

"Não queremos tomar uma decisão que tenhamos que mudar após algumas semanas, então não há pressa para determinar essa terceira corrida. E acho que vamos aprender muito com o final de semana em Silverstone, como que isso funciona e o quão bom será. E isso pode impactar a decisão. Estamos nisso".

Brawn também explicou porque a rodada dupla da Áustria não foi escolhida para ser palco de um desses testes.

"Quando nos comprometemos para a primeira corrida, já esolhemos Silverstone. Não tínhamos duas Áustrias naquela altura. E levou um tempo até acertarmos tudo. Não apenas o regulamento, mas tudo nos bastidores".

"Por exemplo, tínhamos que criar um novo sistema de timing, porque não tínhamos algo configurado para isso. Tivemos que criar novos gráficos para a TV. Então tínhamos muita coisa para fazer. Não estaríamos prontos para a Áustria".

"Acho que, com as duas Áustrias, teria uma certa atratividade. Mas naquele momento tínhamos que tomar uma decisão, e aqui não era o caso".

