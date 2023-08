A Fórmula 1 abriu as atividades do sábado em Zandvoort com uma pista bastante molhada e desafiadora. E em um terceiro treino livre difícil, com múltiplas interrupções por bandeira vermelha, Max Verstappen foi o mais rápido, quase 0s4 à frente de George Russell.

Completaram o top 10: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Alex Albon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Charles Leclerc e Lando Norris. Já Liam Lawson foi o 18º colocado em sua sessão de estreia.

O dia na Holanda começou com chuva e, mesmo com a pista bem molhada, alguns pilotos não perderam tempo nos boxes, saindo assim que a regressiva foi iniciada. Liam Lawson, que substitui Daniel Ricciardo após sua fratura na sexta-feira, foi o primeiro a sair, para adquirir quilometragem em sua estreia.

Mas a pista estava em condições complicadas, com Verstappen tendo um susto na curva três antes de Magnussen causar a primeira bandeira vermelha da sessão no mesmo local. O piloto da Haas havia acabado de sair dos boxes quando perdeu o controle do carro, batendo na barreira.

A sessão foi reiniciada com 41 minutos ainda no relógio. Neste momento, menos de metade do grid havia marcado tempos, sob a expectativa de uma piora da chuva nos momentos seguintes. Leclerc era o líder com 01min27s238, tendo feito sua volta e, logo na sequência, escapado da pista na curva 1. Verstappen era o segundo, com Bottas, Hulkenberg e Zhou completando o top 5.

Mesmo com a previsão de mais chuva, a mudança no topo era constante e, menos de cinco minutos depois, Verstappen já liderava com uma marca mais de 2s mais rápida que a de Leclerc.

Com 35 minutos, mais uma bandeira vermelha. Zhou rodou na saída da curva 13 e foi parar na caixa de brita, ficando atolado.

A bandeira verde foi acionada novamente com 25 minutos ainda no relógio, e a pista ainda bem molhada impedia os pilotos de tentarem algo diferente dos pneus de chuva.

Quando a sessão entrava em seu terço final, a 20 minutos do fim, era Norris quem liderava com 01min25s086, 0s111 à frente de Verstappen, com Piastri, Pérez e Bottas completando o top 5, enquanto Leclerc era sétimo, Sainz nono e Hamilton 15º.

O estreante Lawson ainda causou uma rápida bandeira vermelha a 12 minutos do fim. O neozelandês rodou na entrada da penúltima curva e ficou parado com o carro para o lado errado da pista, mas conseguiu retomar seu caminho sozinho pouco depois.

No final, Max Verstappen garantiu a liderança da sessão com 01min21s631, 0s379 à frente de George Russell. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Alex Albon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Charles Leclerc e Lando Norris. Já Liam Lawson foi o 18º colocado em sua sessão de estreia.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort mais uma vez neste sábado. Às 10h, teremos a sessão classificatória, que define o grid de largada para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2023, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E já anote aí: assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

