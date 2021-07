Antes da classificação, a Fórmula 1 realizou mais um treino livre no Red Bull Ring, em preparação para o GP da Áustria. E após a Mercedes terminar a sexta na frente, foi Max Verstappen quem deu as cartas no TL3, terminando mais de meio segundo à frente de Valtteri Bottas, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro.

Na sexta-feira, enquanto Max Verstappen garantiu a liderança no TL1, a Mercedes respondeu a Red Bull, garantindo uma dobradinha no TL2 com Lewis Hamilton na ponta, marcando 01min04s523 e garantindo quatro carros com motores alemães no top 5, enquanto o holandês foi o terceiro.

A manhã no Red Bull Ring começou movimentada, após a Mercedes confirmar a renovação do contrato de Lewis Hamilton por mais dois anos, garantindo-o com a equipe alemã até pelo menos o fim de 2023.

Diferente da sexta-feira, a sessão começou menos movimentada, com apenas a metade do grid saindo dos boxes nos primeiros 15 minutos.

E nessa primeira parte do TL3, com os pilotos usando novamente os jogos de protótipos da Pirelli, que serão introduzidos oficialmente no GP da Grã-Bretanha, Tsunoda liderava ao marcar 01min06s045, 0s013 a frente de seu companheiro de AlphaTauri, Gasly. Leclerc, Norris e Ocon completavam o top 5 enquanto os pilotos da Mercedes e da Red Bull seguiam nos boxes.

Após a metade da sessão, os pilotos começavam a fazer suas voltas com pneus macios. Em sua primeira volta rápida, Verstappen já garantiu a liderança da sessão com 01min04s941, 0s686 a frente de Leclerc, com Norris em terceiro a 0s759. Tsunoda e Sainz completavam o top 5, enquanto Pérez, Hamilton e Bottas, ainda sem voltas com os compostos mais macios, eram 11º, 15º e 18º, respectivamente.

A primeira bandeira amarela da sessão foi acionada com 28 minutos no cronômetro. Enquanto vinha em volta rápida, Tsunoda perdeu o controle da AlphaTauri na curva nove e rodou, indo parar na grama. O japonês conseguiu evitar uma batida e retomou a trajetória na sequência.

Assim como na sexta, os limites de pista nas curvas nove e dez seguiram sendo um tópico quente no TL3, com várias voltas deletadas, enquanto a dupla da Ferrari saía do traçado.

A 15 minutos do fim, Verstappen seguia na ponta com 01min04s941, agora com Hamilton em segundo, mas a 0s336. Já as Ferraris vinham em terceiro e quarto, com Sainz à frente de Leclerc, enquanto Bottas era o sétimo, atrás das Aston Martins de Vettel e Stroll. Já Pérez era apenas o 17º, sem sair dos boxes para fazer voltas com os pneus macios.

No final, Max Verstappen melhorou ainda mais sua volta para garantir a liderança do TL3, com 01min04s591. Valtteri Bottas foi o segundo, mas apenas a 0s538 do holandês, enquanto Lewis Hamilton completou o top 3, a 0s686. Pierre Gasly foi o quarto e Antonio Giovinazzi surpreendeu com a quinta posição.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Sergio Pérez e Sebastian Vettel.

A Fórmula 1 segue no Red Bull Ring neste sábado com a classificação, que define o grid de largada para o GP da Áustria, nona etapa da temporada 2021. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e do Bandsports.

