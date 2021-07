A chuva chegou ao Red Bull Ring, mas só interferiu nas simulações de corrida durante o segundo treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1. E nesta sessão vimos a reação da Mercedes frente à Red Bull, com Lewis Hamilton comandando uma dobradinha da equipe alemã, enquanto Max Verstappen foi o terceiro.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, Max Verstappen retomou de onde parou no último domingo, terminando a sessão na liderança, com a dupla da Ferrari completando o top 3, com Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz, enquanto Valtteri Bottas foi o quarto, Lewis Hamilton o sétimo e Sergio Pérez o oitavo.

Apesar da presença das primeiras gotas de chuva nos minutos finais da classificação da Fórmula 3, que teve a pole de Dennis Hauger após o tempo de Caio Collet ser deletado, ela não interferiu no começo do TL2, mas nenhum piloto perdeu tempo nos boxes.

Assim como no TL1, os pilotos se dividiram entre o uso dos pneus do fim de semana e os protótipos colocados pela Pirelli para testes visando sua introdução no GP da Grã-Bretanha, daqui a duas semanas.

Após os quinze primeiros minutos, a classificação mostrava uma disputa entre Mercedes e Honda no top 5.

Bottas ocupava a ponta com 01min05s602, 0s107 a frente de Verstappen, enquanto Gasly vinha em terceiro, a 0s264, Tsunoda em quarto, a 0s334, Pérez em quinto, a 0s356 e Hamilton em sexto. Neste momento, os pilotos se dividiam entre os pneus médios e os protótipos.

Com metade da sessão, os pilotos já estavam nas simulações de classificação, com alguns tempos já feitos de pneus macios.

Bottas seguia à frente, mas agora com 01min04s712, 0s527 a frente de Verstappen, enquanto Vettel, Tsunoda e Stroll completavam o top 5. Pérez era o sétimo e Hamilton o décimo, ainda sem tempos com os compostos vermelhos.

A chuva passou a fazer a diferença nos 20 minutos finais do TL2, enquanto os pilotos faziam as simulações de corrida. Neste momento, Hamilton comandava uma dobradinha da Mercedes, com 01min04s523, 0s189 a frente de Bottas, enquanto Verstappen era o terceiro, a 0s217. Os três eram os únicos entre os ponteiros com voltas feitas com pneus médios.

Com a chuva e as simulações de corrida, nenhum piloto melhorou seu tempo nos minutos finais. Mas a queda nas condições também tornou a pista mais desafiadora para os pilotos. Hamilton perdeu o ponto de freada na curva quatro e foi parar na brita.

Assim, a Mercedes garantiu uma boa resposta à Red Bull, colocando seus dois pilotos na frente. Lewis Hamilton terminou na ponta, com Valtteri Bottas em segundo e Max Verstappen em terceiro.

Nas posições seguintes, outra disputa Mercedes x Honda, com Lance Stroll em quarto, Sebastian Vettel em quinto, Yuki Tsunoda em sexto e Pierre Gasly em sétimo. Completaram o top 10 Fernando Alonso, Lando Norris e Antonio Giovinazzi. Já Sergio Pérez foi o 11º.

A Fórmula 1 volta ao Red Bull Ring no sábado, para o terceiro e último treino livre para o GP da Áustria. A sessão está marcada para 07h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

Veja resultados do TL2:

SEXTA-LIVRE: Reação da Mercedes? Veja os destaques dos treinos para o GP da Áustria

Podcast #116 - TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

