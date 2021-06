O fim de semana do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 foi cruel para Max Verstappen e Lewis Hamilton. Faltando cinco voltas para o final, o holandês da Red Bull, que estava liderando a corrida com folga, teve falha no pneu traseiro esquerdo e bateu no muro da reta principal. A bandeira vermelha foi acionada e todos os carros foram para os pits.

Em uma relargada parada, o britânico da Mercedes, que estava na segunda posição, passou reto na curva 1 e Sergio Pérez manteve a ponta. Sebastian Vettel terminou em segundo, seguido de Pierre Gasly.

Com essa combinação de resultado, Verstappen permanece com a liderança do Mundial de Pilotos. Pérez é o terceiro colocado, com 69 pontos, e Valtteri Bottas cai para a sexta posição.

Após o GP do Azerbaijão, a Red Bull abre uma vantagem de 26 pontos sobre a Mercedes no campeonato de Construtores. Com o vencedor da corrida, Checo, somando 25 pontos para a escuderia austríaca.

Vejam as classificações de pilotos e construtores:

MASSA COMENTA DRAMA DOS 'SEGUNDOS PILOTOS' DA F1 EM 2021; Assista

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.