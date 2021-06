Sergio Pérez esteve perto de abandonar no GP do Azerbaijão neste domingo (06), antes de arrancar para vitória, após a falha dos pneus de seu companheiro de equipe, Max Verstappen.

Depois de se classificar em sexto no sábado, Pérez foi capaz de batalhar até o terceiro lugar antes dos pit stops, quando conseguiu saltar à frente de Lewis Hamilton.

A Red Bull parecia preparada para terminar em 1-2 antes que Verstappen sofresse uma falha de pneu a quatro voltas do fim, causando a bandeira vermelha da corrida.

Isso configurou relargada rápida de duas voltas, mas Pérez foi capaz de manter a calma e manter a liderança para marcar sua segunda vitória na F1, e a primeira desde que ingressou na Red Bull.

“Em primeiro lugar, tenho que dizer que sinto muito por Max porque ele fez uma corrida tremenda e ele realmente mereceu a vitória”, disse Pérez. “Teria sido incrível conseguir aquele 1-2 para a equipe. Mas no final, você sabe que é um dia fantástico para nós.”

“Estávamos perto de abandonar, mas felizmente conseguimos terminar a corrida. E realmente, foi muito difícil até o fim.”

O engenheiro de corrida de Pérez disse ao piloto mexicano para parar seu carro na saída do box depois de cruzar a linha de chegada, deixando-o para retornar ao parque ferme a pé.

“No recomeço, fiz uma largada ruim e ele (Hamilton) estava ao meu lado, mas eu estava tipo, eu não vou perder”, disse Pérez.

“Eu freei o mais tarde que pude e ele fez o mesmo. Não funcionou para ele. Pelo menos é um bom dia para a equipe. Este é definitivamente um grande impulso de confiança para mim e para o time.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, revelou após a corrida que foi um problema hidráulico que deixou Perez em risco de não terminar.

“Ele estava cuidando de um problema hidráulico também, porque estávamos realmente preocupados que o carro não chegasse ao final da corrida, razão pela qual ele parou após a bandeira quadriculada”, disse Horner.

O resultado viu Perez subir para o terceiro lugar no campeonato de pilotos, além de aumentar a vantagem da Red Bull sobre a Mercedes na classificação de construtores para 26 pontos.

