A Fórmula 1 viu a pista de Suzuka seca pela primeira vez no fim de semana, no terceiro treino livre. Max Verstappen, que pode ser campeão na pista japonesa foi o mais rápido, ao cravar 1min30s671 nos minutos finais da sessão.

Ele desbancou a dupla da Ferrari, que tinha Carlos Sainz à frente quando restavam cerca de cinco minutos para o final, além de Charles Leclerc. O espanhol ficou a 0s294 do holandês.

Fernando Alonso foi o quarto colocado e Sergio Pérez o quinto. George Russell foi o melhor da Mercedes em sexto, à frente de Lewis Hamilton.

O Treino

Com a pista seca, os pilotos não perderam tempo assim que a luz verde foi acionada. Verstappen liderou nos primeiros minutos, com 1min32s050, de pneus macios, à frente de Pérez e da dupla da McLaren.

Sainz era apenas o oitavo colocado, à frente de Leclerc, quer era o 11º. Com pneus duros, Hamilton era apenas 14º.

Tirando o início movimentado, a primeira meia hora não teve muitas mudanças nas posições. Os pilotos e as equipes observavam fortes rajadas de vento, dificultando a vida de quem fosse para a pista.

Além disso, nos primeiros minutos Tsunoda reclamou da posição de Alonso, próximo à chicane, dizendo que o espnhol “não sabia se posicionar na pista”.

Quase na metade, a dupla da Mercedes calçou pneus macios e avançou. Russell se colocou entre as Red Bulls e Hamilton ficou na quarta posição.

Com médios, os representantes da Alpine também apareceram, com Alonso em segundo e Ocon em tereiro, com o piloto espanhol a meio segundo do holandês.

Faltando 26 minutos, Sainz tomou a liderança de Verstappen, ao fazer 1min30s965, seguido de Leclerc, a 0s423, ambos com macios.

Aos 45 minutos de sessão, Verstappen tentou com pneus médios e se colocou entre as Ferraris, a três décimos de Sainz.

Faltando 5 minutos, Leclerc assumiu a P2, a 0s015 de Sainz, configurando a dobradinha da Ferrari.

Mas Verstappen estragou a festa italiana, com 1min30s671, também utilizando o composto macio. Como ninguém conseguiu reagir até o cronômetro zerar, o holandês se colocou como o mais rápido da sessão.

O treino de classificação para o GP do Japão acontece às 3h, horário de Brasília.

Resultados

