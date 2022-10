F1: Alpine espera que Gasly e Ocon recuperem amizade deteriorada

O chefe da Alpine na Fórmula 1, Otmar Szafnauer, espera que Pierre Gasly e Esteban Ocon reacendam sua amizade quando trabalharem juntos como companheiros de equipe no próximo ano.

Gasly foi confirmado neste sábado como substituto de Fernando Alonso na Alpine em 2023, depois que o francês foi liberado de seu contrato na AlphaTauri pela Red Bull.

Gasly e Ocon eram amigos quando jovens, e suas famílias também eram próximas. No entanto, eles tiveram uma briga e tiveram um relacionamento desconfortável desde que ambos chegaram à F1.

Quando Gasly surgiu pela primeira vez como candidato ao assento na Alpine, muitos membros do paddock foram rápidos em descartá-lo como uma opção por causa do cenário aparentemente improvável dos dois trabalhando juntos.

Mas, questionado pelo Motorsport.com sobre o estado atual da relação Gasly/Ocon após as notícias de sábado, Szafnauer disse que a equipe conversou sobre a situação com os dois pilotos.

“Tomamos uma decisão informada”, disse ele. “E isso significa conversar com toda a equipe, incluindo Esteban antes, para ter certeza de que, se tomarmos uma decisão, é um esporte de equipe e temos que ser capazes de trabalhar juntos e otimizar.

“Esteban deu muito apoio, Pierre também. Eles são profissionais. E eles não têm problema em trabalharmos juntos. E espero que a amizade reacenda – eles eram amigos em um ponto. Mas do ponto de vista profissional, ambos estão muito felizes em trabalhar um com o outro.

“Eles se conhecem há muito tempo e correram juntos. Eles são igualmente experientes, ambos são muito rápidos, ambos ambiciosos, então acho que funcionarão bem juntos.”

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool