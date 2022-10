F1: De Vries vai para a AlphaTauri na vaga de Gasly para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Em meio à 'dança das cadeiras' da Fórmula 1 para a temporada 2023, o holandês Nyck de Vries foi contratado pela AlphaTauri como novo companheiro do japonês Yuki Tsunoda na elite do automobilismo mundial.

“Estou extremamente empolgado por me juntar à Scuderia AlphaTauri em 2023”, disse De Vries, “e quero agradecer à Red Bull e à equipe por me dar a oportunidade de pilotar na F1.

“Depois da F2, tomei um caminho um pouco diferente com o automobilismo, mas a F1 sempre foi meu sonho e sou grato por poder realizá-lo. Tive muitas chances de experimentar o carro de 2022 este ano e acho que isso me colocou em uma ótima posição para a próxima temporada, espero que isso tenha ajudado a me preparar para o que está por vir. Tendo passado a maior parte da minha adolescência na Itália para praticar kart,

“Sempre me senti em casa lá, então para mim é ótimo me juntar a um time italiano, que já tem uma verdadeira sensação de família, e estou ansioso para conhecer todos e começar a construir nosso relacionamento antes da próxima temporada. .”

Assim, o mercado da categoria máxima fica com duas vagas restantes: o alemão Sebastian Vettel se aposentará e será substituído por Alonso na Aston, que segue com o canadense Lance Stroll, e o australiano Daniel Ricciardo foi pago para sair da McLaren e vagar o assento para Piastri, de modo que pleiteia as únicas duas possibilidades ainda disponíveis, uma na Haas e a outra na Williams. O veterano, porém, não é o favorito de ambas as equipes.

No time britânico de Grove, a 'bola da vez' era originalmente de Vries, mas agora o mais cotado é o norte-americano Logan Sargeant, que hoje corre na Fórmula 2 e também pertence à academia da Williams.

Na norte-americana Haas, quem está na 'pole position' para ser o companheiro do dinamarquês Kevin Magnussen é o alemão Nico Hulkenberg, cujo principal concorrente é o italiano Antonio Giovinazzi, além do também germânico Mick Schumacher, atual dono do assento.

Veja como está a situação de equipes e pilotos para a temporada de 2023 até agora:

Equipe Fornecedora de motor Pilotos confirmados Contrato expira em: Pilotos cogitados Red Bull Red Bull Powertrains Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

? Alpine Renault Esteban Ocon 2024 McLaren Mercedes Lando Norris Oscar Piastri 2025 2024 Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas Zhou Guanyu ? 2023 Haas Ferrari Kevin Magnussen ? ? Nico Hülkenberg Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Daniel Ricciardo Pietro Fittipaldi AlphaTauri Red Bull Powertrains Yuki Tsunoda Nyck de Vries 2023 Aston Martin Mercedes Fernando Alonso Lance Stroll ? ? Williams Mercedes Alexander Albon ? Logan Sargeant Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Jack Aitken Jack Doohan Daniel Ricciardo

