Em meio à polêmica envolvendo o chefe da Red Bull, Christian Horner, no início da Fórmula 1 2024, com o pai de Max Verstappen criticando a permanência do britânico na chefia do time taurino após o GP do Bahrein, o comandante da Mercedes, Toto Wolff, 'deixou no ar' uma aproximação com o tricampeão mundial. Questionado sobre uma possível ida do piloto holandês para as Flechas de Prata, o austríaco afirmou: "Tudo é possível".

A declaração foi dada após Wolff ser flagrado (foto acima) conversando com Jos Verstappen, pai de Max, no paddock de Sakhir após a vitória de Max no sábado. No mesmo dia, o 'patriarca' do clã holandês 'jogou lenha na fogueira' da Red Bull ao dizer que a permanência de Horner na chefia da equipe anglo-austríaca é um risco para a escuderia taurina -- Christian está no centro de uma polêmica após ser acusado de assédio por uma funcionária, mas foi mantido no cargo pela marca.

Embora a empresa de bebidas energéticas tenha optado pela manutenção do inglês, o 'caso Horner' continua, com a contundente afirmação de Jos sendo o capítulo mais recente, e alguns fãs passaram a se questionar se a controvérsia poderia ocasionar a saída de Max da Red Bull.

Neste sentido, a 'porta aberta' deixada por Wolff na entrevista ao F1-Insider chega como um novo elemento da polêmica protagonizada por Horner, rival histórico de Toto -- a animosidade entre os dois, aliás, atingiu novos níveis na briga pelo título de 2021 entre Max e o inglês Lewis Hamilton.

Entretanto, com a ida do heptacampeão para a Ferrari a partir de 2025, a Mercedes procura um substituto e, embora Verstappen tenha contrato com a Red Bull até o fim de 2028, tendo um assento confortável na equipe dominante da F1 na atualidade, as novas regras que passarão a vigorar na categoria a partir de 2026 podem mudar a hierarquia de forças na elite global do esporte a motor.

De todo modo, apesar de dizer que "tudo é possível" quando questionado sobre uma possível ida de Max às Flechas de Prata, Wolff classificou a conversa com Jos como algo trivial entre duas pessoas que se conhecem há muito tempo.

“Conheço Jos há 25 anos. Tivemos nossos altos e baixos e simplesmente parabenizei a conquista de seu filho. Max está dirigindo em uma galáxia própria", afirmou o comandante da Mercedes na F1.

Uma eventual ida de Verstappen para as Flechas de Prata seria interessante pois a equipe anglo-germânica já teve a oportunidade de contratar Max no passado. Entretanto, ela tinha contratos longos com Hamilton e o alemão Nico Rosberg naquela época. Com isso, o holandês acabou seguindo seu caminho na Red Bull, na qual eventualmente seria o responsável pelo fim do período de supremacia de Lewis na categoria máxima do automobilismo. Toto já revelou arrependimento...

O 'pesar' pela 'não-contratação' de Max inclusive acabou contribuindo indiretamente para a saída de Hamilton da Mercedes, já que Wolff assinou um contrato curto com Lewis para deixar o caminho aberto para a promoção de Andrea Kimi Antonelli, jovem italiano que é júnior da Mercedes e é apontado como o 'novo Verstappen', à titularidade das Flechas de Prata. Agora, o piloto de 17 anos, que disputa a F2 em 2024, virou o favorito para substituir o heptacampeão.

