O pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, acredita que a experiência dele como companheiro de equipe de Michael Schumacher na equipe da Benetton o fez ensinar lições para o tetracampeão da Fórmula 1, mesmo sendo absolutamente superado pelo então jovem piloto alemão.

"Isso foi muito importante", disse Jos ao F1-Insider sobre ser superado por Schumacher. "Para ser honesto, não tenho orgulho de minha carreira. As pessoas se lembram de mim porque eu estava na bola de fogo em Hockenheim em 1994".

"Meu carro pegou fogo durante o reabastecimento. Eu cometi erros. Meu companheiro de equipe na Benetton era Michael Schumacher. Ele era extremamente rápido, extremamente talentoso e o melhor piloto da equipe".

"Eu queria pilotar tão rápido quanto ele, especialmente na corrida. Mas eu não conseguia fazer isso com minha experiência limitada naquela época".

"Foi por isso que cometi erros. Eu queria bater minha cabeça contra a parede. Passei a mensagem a Max para que não cometesse esse erro".

Mesmo derrotado, a relação entre Jos Verstappen e Michael Schumacher sempre foi boa. Os dois fizeram muitas coisas juntos fora da Fórmula 1, como o kart. Jos acredita que esses momentos com Michael também podem ter sido bons para Max, que era jovem na época.

"Frequentemente íamos andar de kart com nossos filhos Mick e Max. Michael não fazia distinção entre Max e Mick. Se ele tinha algo a dizer, dizia para os dois. É bem possível que Max também tenha se beneficiado dessas experiências".

De acordo com Jos, Max tem as características de Schumacher: "Max tem muito em comum com Michael. Ele é intransigente na pista, mas em particular é doce, sensível e carinhoso".

Mick Schumacher nunca teve a chance de competir com seu pai em uma categoria profissional. Max Verstappen espera um dia correr com seu pai Jos, por exemplo, nas 24 Horas de Le Mans. No entanto, Jos acha que isso provavelmente não vai acontecer.

"Max está sempre falando sobre isso, ele quer muito. Mas eu sou bastante cético em relação a isso, sou muito lento para ele, então estou descartando essa possibilidade por enquanto".

