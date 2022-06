Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso tentou em várias oportunidades conseguir a Tríplice Coroa do Automobilismo – vencer o GP de Mônaco, as 24 Horas de Le Mans e as 500 Milhas de Indianápolis. Max Verstappen assegura que não tem nenhum interesse nesse objetivo e descarta correr a Indy 500.

No último domingo coincidiu dois dos eventos mais importantes do ano, ao menos em termos de prestígio. A Fórmula 1 visitava a “joia da coroa” de seu calendário, enquanto a Indy disputava sua corrida mais conhecida, com cinco das últimas 10 edições vencidas por ex-pilotos da F1, o que mostra um certo interesse cruzado nessa direção.

Alonso poderia estar nessa lista se não fosse por uma falha em seu motor Honda em Indianápolis. Em Barcelona, no GP da Espanha, Alonso admitiu que essa ambição já não é tão grande e que não sabe se voltará a competir nas 500 Milhas de Indianápolis.

Em referência a esse curioso objetivo, Max Verstappen se pronunciou no último final de semana e, em que pese já ter tido algumas vezes que gostaria de correr as 24 Horas de Le Mans, que poderia ser junto ao seu pai, não se mostrou interessado na Tríplice Coroa.

“Não tenho nenhum interesse, não me atrai, ao menos não na Fórmula Indy”, disse o holandês ao Motorsport.com.

“É uma loucura o que esses pilotos fazem, tenho muito respeito, mas, especialmente agora, que levo muito tempo na F1, não tenho razões para arriscar minha vida, nem lesionar minhas pernas, por exemplo. É só que não vale a pena, deixa-me dizer dessa maneira”, completou.

Quando a corrida de endurance mais prestigiosa do mundo, Verstappen tem outra opinião. “Talvez eu possa correr em Le Mans. Gosto de corridas de resistência, assim, espero fazer algumas. Mas fora isso, também não estou muito interessado. Eu só tento ser o melhor na F1 e em tudo o que faço, mas não estou nem um pouco interessado na Tríplice Coroa”, falou o holandês.

Seu companheiro na Red Bull, Sergio Pérez também não tem interesse nesse objetivo.

“Também não tenho vontade. Não sei se vou andar em endurance, mas não acredito. Quando deixar a F1, quero me concentrar na família e meus filhos. Tenho três, assim estarei muito ocupado”, disse, rindo, o mexicano.

VÍDEO: Confusão nos pits tirou vitória de Leclerc?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: