F1: Verstappen não se diz preocupado, apesar do problema em Ímola

Max Verstappen disse que apesar do problema que teve com o RB16B na sexta-feira (16) em Ímola, os dados mostram que estão no caminho certo.

O primeiro dia de treinos da Fórmula 1 para o GP da Emilia Romagna não foi o que Verstappen e a Red Bull esperavam. O holandês terminou em terceiro no TL1, enquanto à tarde mal completou 10 minutos da sessão.

Verstappen estava na quarta posição quando relatou no rádio que "algo quebrou", encerrando a atividade para ele na pista, deixando a Mercedes de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton para controlar o TL2.

Falando sobre o que aconteceu, o piloto da escuderia austríaca explicou: "Tive um problema com o eixo de transmissão, por isso tive de parar o carro."

Tanto o holandês quanto Pérez não completaram o tempo total disponível nesta sexta-feira em Ímola. O mexicano sofreu um contato com Esteban Ocon durante a primeira sessão que limitou sua quilometragem. No entanto, a falta de tempo em pista não é um grande problema para Verstappen, visto que as informações recolhidas lhe permitem pensar que estão no caminho certo.

"Acho que já sabemos o que temos que fazer, então devemos fazer bem", disse.

"Tudo ocorreu bem. Claro, é difícil dizer agora como estaríamos na segunda sessão, mas nada de chocante, então teremos que ver o que podemos fazer melhor amanhã em termos de equilíbrio. Mas primeiro temos que ter certeza de que nada vai quebrar.”

Não foi uma surpresa para o piloto da Red Bull ver a Mercedes na luta pelas primeiras posições, depois que Valtteri Bottas registrou o melhor tempo do dia, mas lembrou que por enquanto o importante é não olhar para os tempos dos rivais.

“Sim, mas para ser honesto não é uma surpresa. Só temos que nos concentrar em nós mesmos para fazer um trabalho melhor e, então, veremos onde vamos parar em comparação com eles", concluiu.

GALERIA: Max Verstappen no primeiro dia de treinos para o GP da Emilia Romagna

