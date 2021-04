O segundo treino livre para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (16), em Ímola, acabou bem mais cedo para Max Verstappen, que precisou abandonar por conta de uma quebra no eixo de transmissão, que o fez parar o carro após a saída dos boxes. Mas para devolver o carro à Red Bull, os fiscais tiveram que buscar um caminho alternativo até o pit lane para evitar uma paralisação da corrida.

Verstappen vinha a caminho de fazer o melhor tempo da sessão até aquele momento, com pouco mais de dez minutos transcorridos. Mas após fazer os melhores primeiro e segundo setores da pista, o holandês completou a volta lenta e logo avisou no rádio que alguma coisa havia se quebrado no carro.

O piloto conseguiu levar sua Red Bull até uma área com grama e próximo de um posto de fiscais, logo após a saída dos boxes, mas seu local de parada criou um grande problema logístico para a organização do GP.

Os fiscais não podiam levar o carro de Verstappen de volta à Red Bull pela saída dos boxes, porque para isso seria necessário o acionamento de uma bandeira vermelha, o que poderia interromper a sessão por muitos minutos. Com isso, eles tiveram que usar a criatividade, o que chamou a atenção de muitos.

A transmissão da F1TV mostrou, através da câmera onboard de Verstappen, que os fiscais tiveram que levar o carro de volta ao pit lane por uma estrada fora do circuito, circulando junto com outros carros e caminhões que passavam pelo local.

Apesar do problema no TL2, Verstappen disse que não está muito preocupado com o andamento do final de semana em Ímola. No primeiro treino do dia, o holandês foi o terceiro, ficando bem próximo da dupla da Mercedes.

Verstappen voltará à pista de Ímola neste sábado, primeiro para o terceiro treino livre e, na sequência para a classificação, que definirá o grid de largada para o GP da Emilia Romagna deste domingo.

