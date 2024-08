Max Verstappen já se consagrou como piloto principal da Red Bull há alguns anos na Fórmula 1. Há rumores, inclusive, de que os carros desenvolvidos pela equipe sejam focados nas preferências do holandês.

Parte dessa ideia é apoiada pela dificuldade que outros pilotos enfrentam para batalhar por posições com o mesmo carro que Verstappen. Por exemplo, no momento, Sergio Pérez não consegue aproximar do holandês em pista.

Muitos acreditam que as habilidades de Max tenham sido o suficiente para esconder a falta de ritmo e falhas do RB20, isso porque o carro é pensado exatamente para se adaptar ao piloto.

Em entrevista ao Fórmula.hu, Verstappen comentou o assunto e defendeu que as suas preferências podem não funcionar para todos, o que pode criar dificuldades.

"Falando por mim mesmo, gosto que a frente do carro faça curvas bem. Gosto que seja rápido e muito sólido, mas as coisas também precisam ser equilibradas".

"Você não pode fazer tudo pela frente e esperar que a retaguarda o siga automaticamente. Você tem que tentar encontrar um bom equilíbrio, mas meu meio-termo pode ser diferente dos outros".

Verstappen ainda relembrou que cada um dos pilotos tem um estilo de configuração que é mais confortável para si e isso é uma questão pessoal.

"Todo mundo tem seu próprio estilo de pilotagem, então o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Outros pilotos dirigem de maneira diferente e também são muito rápidos".

