Charles Leclerc chegou à Driver Academy da Ferrari aos 18 anos, em 2016, para perseguir seu sonho de chegar à Fórmula 1. Desde o início, o monegasco se mostrou extremamente leal à equipe de Maranello e já confessou que não planeja deixá-los antes de conquistar pelo menos um título mundial.

Leclerc só fez sua estreia na F1 com a escuderia três anos depois, em 2019. Mas, rapidamente se consagrou como a grande promessa do esporte ao conquistar a primeira vitória e uma renovação de contrato histórica - cinco anos garantidos com os italianos.

Ao alcançar a validade de seu contrato, Leclerc se considera uma pessoa diferente de quando começou no automobilismo. Apesar disso, o monegasco segue com a mesma lealdade do início para com a Ferrari. Mesmo tendo recebido inúmeras oportunidades de se transferir para outro time, ele segue defendendo que continuará em Maranello.

Pouco tempo depois de renovar com a Ferrari em 2024, Charles descobriu que terá Lewis Hamilton como companheiro de equipe a partir de 2025. Mas, ao mesmo tempo, descobriu que deveria deixar o sonho de conquistar o título mundial na atual temporada por causa da falta de ritmo do SF-24.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Leclerc disseca seus erros, mudanças, momento atual da Ferrari e seus objetivos para 2025, quando terá o heptacampeão mundial como companheiro.

O anúncio de Lewis teve algum impacto na forma como você vê o futuro da equipe?

"Foi reconfortante, porque enfrentar um piloto como Lewis Hamilton é obviamente um sinal forte. Vi isso como uma escolha positiva, a começar pelo fato de que Lewis poderia facilitar a chegada de pessoas muito talentosas à equipe".

Como você foi informado da chegada de Lewis? John Elkann ou Frederic Vasseur ligaram para você?

"Fred me contou, mas, dia após dia, eu tinha cada vez mais a percepção de que as coisas estavam indo nessa direção. Honestamente, não me lembro especificamente de um telefonema em que me informaram da chegada de Lewis, provavelmente porque não fiquei surpreso com o acordo, foi uma crença que cresceu progressivamente até o anúncio oficial".

Como você avalia a chegada de um piloto como Lewis ao seu lado? Isso é uma boa notícia?

"Quero dizer que estou muito feliz com a forma como trabalhei com o Carlos [Sainz], ele é um piloto incrível e superamos momentos muito difíceis durante a nossa experiência na Ferrari. E é também graças ao seu contributo que estamos melhorando, sempre trabalhamos bem juntos".

"Ao mesmo tempo, quando você tem um heptacampeão mundial entrando na equipe é sempre uma boa notícia, muito interessante e muito motivadora. É interessante porque poderei aprender com um dos melhores pilotos de toda a história da F1, e é muito motivador porque estou intrigado com a comparação com Lewis no mesmo carro. Por estas duas razões mal posso esperar para começar este novo capítulo".

Normalmente na F1 quando você é derrotado por um companheiro de equipe com um ótimo currículo é mais fácil de justificar. Porém, se a pessoa atrás de você for um jovem piloto sem muita experiência pode ser um problema maior. Você concorda?

"Até agora nunca me considerei o mais experiente, mas se estiver dois décimos atrás do meu companheiro de equipe, seja Lewis ou qualquer outro, não faz diferença. Não gosto de ficar atrás e acho que é o mesmo para todos os pilotos do grid, você quer sempre estar em primeiro, em qualquer situação".

Leclerc ainda relembrou quando foi companheiro de equipe de Sebastian Vettel por três temporadas - de 2019 a 2021.

"Quando estava com Seb, por exemplo, odiava ficar atrás dele, sabia que estava no meu primeiro ano na Ferrari e que estava competindo contra um companheiro de equipe muito mais experiente, mas considerei isso uma justificativa suficiente".

Momento atual da Ferrari

Os italianos chegaram em 2024 com um ritmo que parecia bastante promissor para bater de frente com a Red Bull. Leclerc e Carlos Sainz conseguiram se posicionar de maneira positiva em diversas etapas antes do GP de Mônaco, porém algo parece ter começado a dar errado para a equipe.

A atualização aplicada nos carros não desempenhou o suficiente para continuar garantindo pódios, como era esperado. Dessa maneira, Leclerc também avaliou o momento que enfrenta.

Vista de fora, a temporada da Ferrari parece dividida por uma linha precisa: houve um campeonato mundial até o GP de Mônaco e um pós-Mônaco. Você viu alguma sinalização anunciando os problemas que se manifestaram a partir do fim de semana de Montreal, no Canadá?

"Não, mas é uma avaliação justa. Antes de Mônaco trouxemos poucas novidades para a pista, mas todas as atualizações estiveram de acordo com as expectativas. A plataforma geral do carro provou ser muito estável, o que ajudou Carlos e eu a tirar o máximo proveito dele".

"Em Montreal houve outras razões, obviamente não conseguimos os resultados que esperávamos e o problema de fiabilidade que ocorreu na corrida custou-nos um bom resultado. A partir de Espanha algo mudou, trouxemos algumas inovações ao carro que [nas simulações] nos tinham mostrado bons números, mas na pista descobrimos que as atualizações faziam o carro saltar".

"Nas corridas seguintes fui muito agressivo com a afinação para tentar encontrar soluções capazes de limitar os ressaltos e penso que paguei um preço elevado por esta abordagem".

O monegasco ainda disse que tentou se desafiar com uma configuração que ainda não tinha testado anteriormente e, mesmo sabendo das possibilidades de erro, preferiu arriscar.

"Há um ano tivemos dois fins de semana de corrida com o mesmo cenário, depois em Zandvoort dissemos a nós mesmos: 'ok, vamos tentar entender o máximo possível o que fazer e o que é necessário, então colheremos os benefícios'".

"Este ano nos encontramos em uma situação muito semelhante e passamos pelo mesmo processo nas três ou quatro corridas seguintes ao GP da Espanha. A desvantagem é que demoramos mais do que no ano anterior de 2023, mas no final conseguimos ter uma compreensão muito mais profunda do que estava acontecendo, aprendemos muito, e se eu me encontrasse novamente em uma situação semelhante, ainda buscaríamos a mesma abordagem, vale a pena".

Erros em pista

Uma curiosidade. Na corrida caótica de Silverstone, onde o tempo foi extremamente variável, em certas situações você e Carlos tiveram informações quase opostas do pit wall. Acha que precisa de uma pequena conversa com seu novo engenheiro de corrida?

"Examinamos tudo o que aconteceu, mas não vou entrar em muitos detalhes sobre a análise, digamos que conversamos sobre isso em equipe. Não devemos esquecer que Bryan [Bozzi] fez um trabalho incrível para conseguir assumir uma função difícil no meio da temporada, e sabemos que ainda temos trabalho a fazer juntos".

"Silverstone foi uma das primeiras vezes em que nos encontramos em condições atípicas, mesmo em Montreal o cenário foi semelhante, mas, nesse caso, os problemas com a unidade de potência influenciaram muito as nossas escolhas".

"Então acho que Silverstone foi provavelmente a primeira vez que nos encontramos em uma situação muito particular, e surgiu que ainda precisamos melhorar algo na comunicação, faz parte do trabalho que precisamos fazer juntos, eu e Bryan. Voltando ao GP da Inglaterra, foi a coisa certa a fazer? Não, não foi, e eu fui claro. Mas daquele momento em diante trabalhamos muito bem, não queremos que o que aconteceu em Silverstone aconteça novamente".

Há quem defenda que o verdadeiro progresso surge sempre quando surgem problemas...

"Pode ser que sim, mas não fico particularmente feliz quando há problemas, espero sempre que estes momentos não cheguem. Claro, quando você está nisso você tenta encontrar todos os aspectos positivos, e é isso que estamos tentando fazer como equipe".

"Então, somos a Ferrari, e sempre que algo acontece, sempre chama mais atenção do que qualquer outra equipe, mas nos tornamos bons em focar apenas em nós mesmos, fechando a porta para o mundo exterior".

Relação com Sainz e vida pessoal

Até o ano passado, você e Carlos sempre tiveram uma visão comum em relação ao momento da equipe. Nesta temporada as coisas mudaram, Carlos parece mais crítico e você mais otimista. É realmente assim?

"Posso responder por mim mesmo, confio totalmente no trabalho da equipe e acho que o mesmo acontece com o Carlos. Às vezes, as diferenças de pontos de vista estão, na verdade, relacionadas à maneira como falamos; uma palavra ligeiramente diferente pode ser interpretada de uma maneira muito diferente".

Agora, cada vez que você sai de casa tem algum registro na internet. Você tem dificuldade em administrar sua vida privada?

"Certamente não posso reclamar da posição que estou, sou a pessoa mais sortuda do mundo. Também é verdade que esse papel tem contra-indicações, se me tivessem contado há dez anos eu nunca teria acreditado, mas a princípio você não percebe o que significa a falta de vida privada".

"Nos primeiros anos da F1 você aprecia tudo o que acontece ao seu redor, você vivencia cada situação como uma espécie de reconhecimento pelo trabalho que realizou. Depois com o passar dos anos você percebe que o tempo para se dedicar aos entes queridos não é tanto, e acima de tudo você gostaria que esse tempo fosse privado, às vezes você sonha em poder viver esses momentos como uma pessoa comum".

"Quando estou na casa de amigos que conheço desde os 12 anos, ninguém se importa com quem eu sou na vida, mas esses momentos são cada vez mais raros. E sim, sinto um pouco de falta disto, mas, ao mesmo tempo, como disse, o meu trabalho me trouxe tantos benefícios que certamente não posso reclamar".

